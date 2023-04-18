裝憂鬱住院10年詐保逾6500萬　一家8口均無罪

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初估10年來陸續向國泰、台灣人壽等8家公司詐領超過5570萬元理賠金，另還詐取健保住院給付938萬餘元，共6508萬餘元。
涉案8人除張婦外，另有張婦丈夫、女兒、大姊、大姊夫、三姊、三姊夫及小姑。
不過，北院認為，張等8人都是經醫師診斷患有精神疾病而安排住院，且各醫院就住院均有其診斷標準及程序；且遍觀全卷，都查無醫師指稱被告有施用詐術，另依被告住院病歷、護理記錄記載可知，被告住院期間，確實有情緒低落、煩躁。
另外，依醫師於偵審中的證述可知，病患住院期間是否請假頻繁、有無憂鬱症外顯症狀，與是否裝病並無必然關連，不能以被告頻繁請假外出，或護理紀錄曾有被告情緒平穩、有笑容、表情愉悅等記載，即認被告實際上無其主訴的症狀，或逕認其就診時是裝病或誇大病情。
北院指出，詐保案雖有檢舉人檢舉，不過，檢舉人非專業醫療人員，更對張等人的病情毫不知情，不能因檢舉人的檢舉即認定張等人犯罪。
對於有一名被告在法庭上雖曾提及「沒真的生病」，但衡情精神病患因缺乏病識感，不認為自己生病、也不認為自己需要接受治療等情，並非罕見，所以縱然他主觀上認為自己沒病，仍不影響醫師診斷並安排住院。
北院表示，張婦8人有親屬關係，且先後因精神疾病住院治療，但依證人證述可知，精神疾病因有家族遺傳因素，且有因同病相憐而結為夫妻之情，精神病患家族中可能會有很多人罹患精神疾病就診治療情形，無從以張女等8人間具有親屬關係，即推認其等裝病詐保。