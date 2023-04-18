Rolls-Royce首款純電動車 Spectre，國內11月上市 接單價約2,500萬元起

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Rolls-Royce已站在車壇之巔，其造車工藝、車體設計、座艙尊榮質感與乘坐表現全都是完美無瑕的工藝表現，2022年Rolls-Royce推出品牌首款電動車Spectre，也將開啟層峰奢華電氣化時代的典範。為呈現極致表現Spectre，特於上市前規劃史上最為嚴苛的測試專案，總測試里程超過250萬公里，相當於平均一輛Rolls-Royce汽車使用400餘年的行駛里程。
Spectre 的外型來自於現代遊艇設計理念，賦予車身輪廓更為豐富的情感，其中分體式前大燈與Rolls-Royce史上最寬的前水箱格柵相輔相成，帕德嫩神廟式進氣格柵的葉片更加細膩平滑，用於引導車輛前部的氣流。Spectre歡慶女神雕像也經過重新設計，令車輛空氣動力學表現更佳，這一全新設計歷經830個小時建模和風洞測試，最終打造風阻係數僅0.25cd，成為空氣動力學表現最佳的Rolls-Royce車型。
Spectre動力部分擁有585hp最大馬力，0～100km/h加速只要4.5 秒，而續航里程預計有著520公里的水準。而售價方面國內已開放接單，搭配台灣套件價格大約為2,500萬元，預計11月就會上市。