宮崎縣議會拜會臺中市議會 副議長接待相約深化交流

宮崎縣議會日台友好議員聯盟一行，今(18)日由會長星原透帶領訪問台中市，行程中亦拜會台中市議會，由顏莉敏副議長、黃馨慧議員以及李文傑議員接待，表達歡迎之意。顏副議長表示，宮崎縣議會日台友好議員聯盟長期與台中友好，感謝在宮原會長帶領下友誼更為深化。
記者柳榮俊/台中報導
顏副議長說，日本是台灣民眾相當喜愛的國家，除了是旅遊首選外，更是在運動、產業等各項領域中頻繁交流，緊密聯繫，為雙方夥伴關係奠定穩定基礎。疫情已經趨緩，倘若有機會，也希望推動台中國際機場直航宮崎縣，提供給彼此旅遊更方便的選項，創造更多相互交流機會。
星原議員表示，拜訪台中多次，每次到台中都感受到大家的熱情，也盛情邀約在座參與的各位到宮崎縣旅遊，深度了解宮崎縣的魅力。宮崎縣日南市高橋市長說，此趟行程也到日南車站參觀，看見如此有歷史的建物保存相當好，深知當中不易，也深知台中文物保存有許多值得學習之處，希望能夠促成日南市與大甲區締結友好協定。
行程中，台灣書法協會蘇恒賢理事長也捐出蘇安德老師墨寶，由顏莉敏副議長代表致贈三幅珍貴的「智、仁、勇」墨寶贈予宮崎縣民。蘇理事長說，宮崎縣與台中交好，希望能在國民外交盡一份心力，天涯若比鄰，更盼望此墨寶能展示在宮崎縣，見證雙方交融的情誼。