市場開始面對企業獲利負面影響　留意台股Q2修正風險

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然而股價表現總是反映未來，去年第四季是否為本波企業獲利谷底仍難以斷言，因為台股是以製造業為主體的市場，獲利動能總伴隨著美國製造業而波動，而截至今（2023）年3月為止，美國製造業PMI仍舊延續去年以來的下行格局並持續探底，製造業PMI細項當中的「新訂單相對庫存比例」亦未出現顯著反彈。
此外，上個月歐美銀行接連爆發危機，全球央行強勢升息所導致利率倒掛的影響已經顯現。儘管銀行危機在公權力介入下暫時受控，但銀行業為保有更充足的資本與存款，已自主性緊縮放貸業務，連帶影響企業籌資的成本與消費者借錢揮霍的意願，最終導致下半年終端消費動能恐不如預期。
凱基投顧研究報告有聲書也指出，台股去年1月到10月的6,000點下跌只是初步反映聯準會激進升息、帶動景氣剛開始進入下行周期的修正行情；去年11月至今台股表現，則是資金行情帶動的中期反彈。
凱基投顧認為，接下來市場仍要面對的景氣真正步入衰退對企業獲利的負面影響，預期今年第二與第三季指數仍可能面臨修正壓力，等到大盤充分反映完經濟衰退利空時，將遍地是寶藏。建議此刻台股投資人以增持現金或防禦型操作為主，待基本面真正落底與評價面適度修正後，再轉為積極型操作。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。