▲ Maserati 於上海車展發表 GranTurismo / Grecale 純電車系

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本次上海車展，Maserati展出備受市場期待的高性能傳奇車型以及電氣化車款的最新傑作：全新GranTurismo Folgore 與新世代純電跑旅 Grecale Folgore。Maserati首款純電雙門GT轎跑在亞洲的首次亮相，不僅代表了純粹義式奢華與激情駕馭的世代傳承，更同時突顯了Maserati積極擁抱新科技、生而無畏的開創精神；新世代純電跑旅 Grecale Folgore也在本次上海車展中，首次向全亞洲車迷揭開神秘面紗，為渴望潮流風範與奢華體驗的新世代消費群體，提供顛覆想像的新能源夢幻座駕。此外，具備超凡魅力的全新GranTurismo Trofeo車款、Grecale Trofeo車款，以及MC20 Cielo敞篷超跑也同步同亮相，聯袂詮釋Maserati的義式優雅風采與澎湃激情的感受。
Maserati 首款純電動車型 — 全新GranTurismo Folgore純電雙門GT轎跑。
全新GranTurismo 純電雙門GT轎跑，專為不斷引領潮流的時代先鋒者而設計，完美詮釋「The Others Just Travel」這一概念的同時，也代表著75年前驚艷世人的經典車型閃耀回歸，並成為三叉戟品牌史上首款採用100%純電動系統的車款。
全新GranTurismo純電雙門GT轎跑的動力系統以800V技術為核心，並採用源自Formula E的尖端技術。搭載三個動力強勁的300kW永磁馬達，總功率超過1200匹馬力，並可連續向車輪傳輸超過760匹馬力的驚人功率。尖端技術與極致工藝設計相融，實現百公里加速僅需2.7秒，最高可達325 km/h的超凡極限，讓專為賽道而生的三叉戟基因綻放奪目光芒，演繹震撼人心的卓越表現。
繼承了Maserati品牌一貫驚艷的優雅外觀，全新GranTurismo純電跑車樹立了獨具一格的全新造型 — 獨特的一體式前艙蓋和車身主體由四個葉子板連接，並進一步強調車身比例。車頂線條傾瀉而下，再度強化鐫刻有三叉戟標誌的 C 柱曲線，展現流暢靈動感。全新 GranTurismo 採用前後異徑輪胎配置，後輪尺寸較大，為（21 吋 295/30）， 前輪（20 吋 265/35），旨在實現優異的空氣動力學表現，將Maserati引以為傲的極致性能推向頂峰；鑽石切割高光輪邊、純電版專屬擾流器、及前擴散器，使整車的風阻係數優化了約7%，有助於增加其續航里程，而純電版本專屬的進氣口，在彰顯個性身份的同時，更可減少輪拱內部的噪音。車展現場，全新GranTurismo純電雙門GT轎跑以經典藍（Blu 190 victories livery）塗裝展出，獨特的車身線條，更將自1926年至2012年間的品牌傳奇賽車手之名與勝利榮耀之日悉數呈現，讓人領略王者風采。
全新GranTurismo 純電雙門GT轎跑的車艙內飾亦採用ECONYL®再生尼龍纖維，樹立環保材質應用新典範。獨特的高頻皮紋列印技術，使儀表盤和門板樣式別具一格，也是Maserati首次將這種來源於奢華皮革的製造工藝應用於汽車。純電版車型配有2種內裝設計，展現風格各異的奢華座艙。淺色內裝為冰色與丹寧拼接，搭配冰色縫線；深色內裝則採用了黑色搭配古銅色對比縫線。包括Maserati智能輔助（MIA）多媒體系統、智能時鐘、可選配的彩色HUD抬頭顯示器和卓越的Sonus faber®奢華環繞音響系統等在內的多項創新智享體驗，以創新科技勾勒現代義式奢華。
電池由位於Turin的米拉菲奧里電池工廠（Mirafiori Battery Hub）生產，額定容量為 92.5 kWh，放電容量為 610 kW（超過 800 匹馬力），可連續向車輪傳輸約 760 匹馬力的功率。T型分布的電池組，大大降低了車輛的H點（胯點/臀點），以超低坐姿成為全新GranTurismo 純電雙門GT轎跑在運動性上「零妥協」的又一證明。電池的創新設計和特定布局，則進一步降低了車輛的慣性係數，並在不影響運動性的前提下，將車輛高度控制在1,353毫米，帶來更為敏捷的操作體驗。而透過對馬達進行增壓，車輛具備更為靈活的扭矩分配，進而實現更高的極致表現。
全新GranTurismo採用全新的Atlantis High電子電氣架構，基於can FD協議，數據傳輸速率達2Mbps，以進一步提升操控體驗。同時配備先進的5級網路安全和軟件OTA功能。核心是車輛域控制模組（VDCM）主控制器，由Maserati 100％獨立開發，涵蓋控制整車核心功能的所有軟件系統，確保在任何情況下都擁有卓越的駕駛體驗。
此外，令人欣喜的是，得益於Maserati創新實驗室工程師們的積極創新，即使是電動車款，Maserati全新GranTurismo純電門雙門GT轎跑亦保留了品牌標誌性的全方位聲浪體驗，由逆變器驅動的馬達聲音經過數位化模擬，並與傳統的引擎咆哮聲相結合，打造出三叉戟獨有的聲浪盛宴。
新車型配備四種不同的駕駛模式，包括GT模式、運動模式、賽道模式以及MAX RANGE最長續航模式，演繹風格各異卻相同驚艷的駕馭體驗。
Maserati首款純電跑旅 — 全新Grecale Folgore純電SUV首度亮相
在Grecale GT版本與Trofeo車款問世一年之後，全新Grecale Folgore純電SUV如約而至，進一步詮釋了三叉戟品牌「Everyday Exceptional」的磅礴能量，也令Grecale SUV以多元化選擇滿足駕乘者的不同出行需求，成為Maserati誕生以來最完整的產品系列。全新Grecale純電SUV 100% 於義大利完成設計與生產，採用400V技術為核心，結合容量達105 kWh的高性能電池，可提供高達820牛頓·米的最大扭矩。100% 純電驅動帶來電力時代專屬的超凡能量，以可超過500匹馬力的最大輸出功率，將最高車速推至200 km/h之上，完美詮釋了純電加持的卓越性能。車身配備的Maserati Folgore純電標識，彰顯身份的同時，時刻展現其脫穎而出之姿。
全新Grecale Folgore純電SUV以獨特的電光銅（Rame Folgore）配色進行首發，靈感源自當代建築，尤其受西班牙Bilbao Guggenheim博物館外建築立面設計的啟發。三叉戟品牌透過深入研究顏色與光線的交織變幻，最終獲得一種洋溢銅色光澤的奪目色彩。車頭外觀保持了極具辨識度的獨有風範，彰顯現代純粹美學的永恆之美，經過陽極氧化處理 (電鍍) 的基座上鑲嵌高光黑色嵌件，擾流器、門把手、窗框飾條和側裙均採用亮黑色，同時配備銅色車型版本徽章和制動卡鉗，將個性潮流演繹到極致，更為Maserati標誌性的散熱鰭孔增添科技感，只需驚鴻一瞥，便令人過目難忘。
除了卓爾不群的外觀設計，全新Grecale Folgore純電SUV的內飾同樣彰顯出獨一無二的義式風格。內飾採用 ECONYL® 再生尼龍纖維這一標誌性的環保材料，在經過靈感源於芭蕾舞者優雅姿態的獨特雷射切割工藝處理後，使得Grecale純電版的高科技內裝在實踐環保承諾的同時，不失焕然一新的奢華本色。儀表板上的Folgore專屬圖紋和銅色立體編織碳纖維內裝在環境氛圍燈的映照下熠熠生輝，黑色與棕褐色拼接的ECONYL®運動型 14 向電動座椅提供加熱、通風功能，為車主帶來毫不妥協的奢華體驗。
得益於最新科技的加持，全新Grecale Folgore純電SUV實現了數位時代的豪華性能，車艙內配備12.3吋中央多媒體觸控屏幕和8.8吋舒適控制觸控屏幕，針對純電版進行優化的Maserati智能輔助（MIA）多媒體系統、及可選配的彩色HUD抬頭顯示器等功能，將共同為駕乘者打造無與倫比的駕乘體驗。
傳承了三叉戟品牌對卓越性能的執著追求，全新Grecale Folgore純電SUV有四種駕駛模式可供選擇，包括：GT模式、運動模式、越野模式，MAX RANGE最大續航模式。
傳奇車型詮釋奢華性能標竿
與純電車型同時在本次上海車展曝光的全新GranTurismo Trofeo雙門GT轎跑，以極具辨識度的優雅外觀傲然佇立於展台之上，憑藉Maserati標誌性的GT精神，將看似矛盾的運動性能與長途車駕體驗完美結合，為市場樹立全新標竿。象徵高性能車型身份的Trofeo字樣和C柱三叉戟車標輪廓為紅色點綴，於細節中增添個性氣質。Trofeo版的專屬擾流器、帶碳纖維裝飾的後保險桿、全碳纖維側裙和亮黑色格柵等獨特設計，突顯自信張揚的同時，也帶來更貼近賽道體驗的性能表現。整車搭載3.0升「Nettuno海王星引擎」配合全時四輪驅動，可爆發出550匹的驚人馬力，將車輛性能表現推入全新領域，為追求疾速熱血的激情愛好者，帶來腎上腺素飆升的快感。車展現場，全新GranTurismo Trofeo雙門GT轎跑，以極具力量感的賽道黃（Giallo Corse）配色展現其運動個性。
Maserati Grecale車款另一力作 – Grecale Trofeo SUV，專為運動車型的極致追求者而生。Trofeo版特別配置了21吋金屬輪圈，及專屬的運動排氣尾管，並於前後保險桿以及側裙配備了碳纖維套件，突顯個性魅力的同時，深度詮釋運動型格。搭載基於「Nettuno海王星」所開發的高性能V6引擎，可爆發高達530匹馬力。該款車型基於Maserati MC20的底盤域控制模組（CDCM）進行升級，並與動態控制系統結合，大大提升操控反應，不斷挑戰性能極限，最高時速可達285 km/h，以極致的性能表現和不斷挑戰自我的精神彰顯非凡神韻。此外，以熔岩灰金屬色漆（Grigio Lava Matte）增添個性配色的Grecale Trofeo SUV也於車展期間同步展出。
承載超跑靈魂的Maserati MC20 Cielo敞篷跑車，以「Sky Feeling天際之境 」之姿傲然屹立於展示台上，專屬碧海藍（Acquamarina）塗裝彷彿蘊藏大海和海浪下的狂野能量。這款跑車同樣搭載了Nettuno海神引擎，擁有630匹馬力的強勁輸出，最高車速可輕鬆超過320 km/h，賦予車輛貼地飛馳之感。與此同時，其極富創新性的電動玻璃硬頂，僅需12秒即可完成開啟或關閉，並可在時速50 km/h的車速下從容操作，結合先進的聚合物分散液晶（PDLC）技術還可一鍵將深色頂蓬切換至透明模式，帶來前所未有的沉浸式駕駛樂趣。
Maserati品牌實現電氣化目標的重要基礎 — 全新Grecale Folgore純電SUV底盤、MC20 Cielo 純電底盤亦同步於本次上海車展展出，揭秘傳奇新篇章的技術基石。透過對高壓電池、電驅動模組、電動高性能馬達等細節構造的近距離探究，可直觀了解全電動推進系統如何整合到車輛中，進一步理解Maserati實現高性能計畫背後的投入。
Maserati大中華區董事總經理薄嘉銘（Mirko Bordiga）先生表示：「電氣化時代下，華人消費者對低碳出行和個性化體驗等方面的興趣更為濃厚。伴隨加速Folgore戰略的持續執行，Maserati將於電氣化賽道持續飛馳，並以傳承不息的賽道靈魂，演繹新時代下的義式奢華，持續為每一位車主打造更多具備創新精神的超豪華座駕。」