▲ Mercedes-Maybach 首款純電旗艦休旅 EQS SUV 上海車展全球首演

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Mercedes-Maybach EQS SUV，是以 EQS SUV 為基礎重新打造，注入大量源自 MAYBACH 的奢華視覺元素，從經典的三芒星立標開始奠定不凡的身份。專屬的船槳式水箱護罩因應其電動車身份而全面採用封閉式設計，並且於上方、車頭兩側與下緣處鑲嵌大量鍍鉻飾條與 MAYBACH 廠徽，完美彰顯霸氣卻優雅的視覺氛圍。此外，標配的多光束智慧型數位頭燈，在上、下車時亦會有特殊的燈光展演，為尊貴的車主營造出獨有的華麗儀式感。
車側亦完善體現 Mercedes-Maybach EQS SUV 的不凡氣勢，如鑲嵌於 B 柱、窗框以及側裙處的大面積鍍鉻飾條，巧妙與前三角窗外設置的 EQS 徽飾相互輝映。此外，承襲 MAYBACH 永垂不朽的經典設計基因，所搭載的 22 吋（21 吋同步供應）鋁合金鍛造輪圈與 EQS SUV 完美契合，磅礡氣勢表露無遺；這般姿態同樣延伸至車尾處，鑲嵌有鍍鉻飾件的尾門與擾流套件搭配 MAYBACH 專屬字樣，讓 Mercedes-Maybach EQS SUV 無論遊走在何處，皆是最耀眼奪目的奢華存在。車身烤漆用色的選用上更是嚴陣以待，經過審慎考量的烤漆工藝與用色搭配，提供五種 MAYBACH 專屬雙色車漆：科技銀/鐵黑、科技銀/海藍、鐵黑/淺灰、鐵黑/絲綢金、及絲絨棕/瑪瑙黑。
Mercedes-Maybach EQS SUV 同樣遵從品牌創辦人 Karl Maybach 在造車工藝上的堅持來鋪陳車室，首先映入眼簾的，便是 MBUX Hyperscreen 超寬幅螢幕，將動畫轉場、多種模式切換介面均塑造為 Mercedes-Maybach 專屬，並且維持與既有 EQS SUV 完全相同的數位功能，使用者得以透過 Zero Layer 零層級的操作介面，依據自身喜好隨時調整資訊呈現，減低科技操作難度，大幅提升數位便利性。此外，作為 Mercedes-Maybach 家族的一員，工程師亦相當在乎後座乘客的數位使用需求，特別配置兩個 11.6 吋螢幕的 MBUX 後座視聽娛樂系統，同樣提供各式便利功能與娛樂資訊，乘客可以隨自身喜好，透過觸控螢幕進行各種功能切換。
除在面料選用上擁有永續的前瞻性，所有的車室細節都是為了滿足層峰人士的各種感官需求，從材質、空氣、聲學到燈光無一不挑剔，結合精緻的用料、完美工藝和各項獨特的細節塑造，成就名為蠶繭效果（Cocooning Effect）的車室乘坐體驗，旨在提供最符合人體工學的奢華乘坐氛圍。設置在第二排的獨立座椅，與前方一樣配有通風、按摩以及肩頸加熱功能；此外，設置於層峰人士專屬的右後座椅同步具備專屬禮車套件，使用者僅需透過模式切換，副駕駛座便能自動前移，搭配獨有的小腿按摩功能，創造出更寬敞舒適的極致乘坐環境，一如舉世聞名的 S-Class 後座舒適度。此外，Mercedes-Maybach EQS SUV 提供兩個冷熱杯架、折疊桌、冰箱以及鍍銀香檳杯，讓行車移動像在家中一般舒適，宛若一座豪華移動行宮。
Mercedes-Maybach EQS SUV 配有特殊的車室氛圍燈，無論照明亮度、大小、位置均可以按照使用者喜好而展開設定；此外，標配的主動環景式內裝照明，共計有 253 個獨立控制 LED 發光單元與 64 種顏色選擇（包括品牌專屬白玫瑰金、以及紫水晶光暈），搭配車頂燈條，完善提供最獨特的光影饗宴。歸功於電動車平台，讓後座的中央扶手得以簍空懸浮，巧妙與前座的中央扶手相連，不僅視覺上更加洗練，更多出了些許膝部空間，再加上地毯上的投射廠徽巧思，如此細膩的細節堆疊，盡顯頭等艙般的尊榮。
聽覺上，則給予猶如歌劇院般的聽覺饗宴，其所標配的 Burmester® 4D 環繞音響系統，具備杜比音效配置，讓聲音透過多達 15 具揚聲器傳遞出更清晰、透徹且宏亮的音頻，歸功於 S-Class 座椅椅背內的激震器，營造 4D 臨場感受。此外，為駕駛者而催生的獨特駕駛音浪，工程團隊特別為了它設計名為空中恩典 (Aerial Grace) 的特殊聲浪系統，可按照駕駛者當下的電門踩踏、速度與體感進行快速運算，同樣透過揚聲器來滿足駕駛者本身的聽覺體感，創造出與過往完全不同的駕馭氛圍。
同時，在以 Mercedes-EQ EQS SUV 本身既有的優異 NVH 隔音工程為基礎，Mercedes-Maybach EQS SUV 特別在前後馬達模組周邊進行封裝工程，並且透過後車廂蓋以 ARTICO 人工皮革覆蓋、在低負荷狀態時隨時讓前軸馬達停止運轉、後車箱與後座空間的固定隔板，更消除了後車廂中不必要的噪音、加上雙層玻璃的完善運用，創造出肅靜性極佳的車室空間，內部隔音概念更像是一台三箱豪華房車，而不是全開室的 SUV。
最後，連座艙內的空氣也都必須挑剔。帶 HEPA 過濾器（高效微粒空氣）的 ENERGIZING 智慧空氣淨化系統可確保良好的空氣品質。空調循環風在循環風模式下經過多次過濾，HEPA 過濾器可有效清除外部空氣中的細小灰塵、微小的顆粒和花粉，過濾器中的特殊活性炭還可以過濾二氧化硫和氮氧化物以及異味，並定期用新鮮的空氣洗淨。透過 Mercedes me connect 還能在進入車室前，就先將車內空氣清潔好。
Mercedes-Maybach EQS SUV 採用前、後雙馬達所構成的四輪驅動系統架構，484 kW / 950 Nm 的優異峰值動力輸出，且採用 EQ 世代最尖端的電控系統，提供 200 kW DC 最大充電功率，僅需短短 31 分鐘即可完成電池充能，15 分鐘便能擁有 200 公里的行駛續航里程，在如此配置下，Mercedes-Maybach EQS SUV 擁有最高 600 公里的 WLTP 總續航里程，重新定義電動車無憂體驗。
此外，Mercedes-Maybach EQS SUV 標配有 ADS+ 電子可調式氣壓懸吊系統，可完善將車輛提高 35 mm，並且輔以角度達 10 度的後軸轉向系統，以達到更進階的沈穩舒適駕乘體感；並實現 11 m 迴轉直徑，游走都會更顯輕鬆寫意。
Mercedes-Maybach EQS SUV 所標配的 DYNAMIC SELECT 駕駛模式切換功能，除提供 ECO、SPORT、OFFROAD 以及 INDIVIDUAL，亦有專屬的 MAYBACH 駕駛模式，該配置完全以提供後座乘客最極致的舒適體感而生，確保後座車室的震動程度得以減至最低。