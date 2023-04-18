豪華的極致Lexus說了算！全新LM發表舒適再進化

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還記得當年第一代的LM發表也是選在上海車展，而那也只是2019年的事情而已，現在上海車展當中看到了新一代的LM登場，在外觀部分擁有了更前衛的設計感受，品牌特色的紡錘形水箱護罩依舊保留，而且與車輛更為融合，除了在視覺上整輛車更有霸氣感，這樣的設計也讓空力表現更好，車側的鈑金線條也設計得更為立體，讓寬大的車身顯得不那麼無聊，畢竟現在車長來到了5,125mm、寬1,890mm、高1,,955mm，軸距維持一樣的3,000mm，而車尾貫穿的U型尾燈組是現在Lexus車款不容錯認的象徵。
關於動力系統部分原廠尚未公布詳細數據，不過已經知道會有兩種動力系統，一個是擁有eAxle的2.4升直列四缸渦輪增壓油電系統，這套系統也運用在集團當中許多高階車款上，而另一個則是擁有E-Four以及前驅兩種選擇的2.5升直列四缸油電系統，相信在動力表現上肯定不會讓大家失望，但許多人更在意的是車室內的進步。
駕駛艙的配置擁有新一代的車款特色，超大的車機螢幕讓操作更加便利，而在後座部分則是擁有三排座椅的6、7座選車，或者是更高級的四座配置，在四座的車型當中，前後排之間有著一道電視遮擋，這款電視尺寸來到48吋，採用了超寬比例設計，而在螢幕的上方也設有私密隔簾，必要時可以將後座打造成一個獨立的空間，此外螢幕下方也有著冰箱、儲物空間的設計，這些都採用了良好的裝潢讓視覺上更有一體性，確保整體的乘坐感受更加高級。
而在座椅配置部分，四人座的獨立座椅又再進化，腳凳的伸縮範圍有所增加，另外在腳凳以及扶手處更增添了加熱功能，這也是品牌的全新創舉，而在私密隔板的上方還有紅外線感應，可以偵測乘客全身的溫度，並且透過自動調整讓乘客的舒適度提升，而全車系都有的Rear Climate Concierge功能則是透過第二排扶手上的遙控器控制著座椅、音響以及全車照明，當然空調系統、遮陽簾的開關也可以使用這個遙控器進行控制，而隱藏在扶手當中的桌板現在面積更大，如果需要辦公的話將擁有更便利的演出。
隔音部分也是這次強調的重點，透國結構以及粘合劑的改變，讓整體的隔音效果更好，另外在車頂的部分更是重新經過設計，確保良好的靜謐性表現，而窗戶也是採用雙層玻璃設計，風噪可以有效降低，而更令人驚豔的是就連震動他們也都考量在內，主動懸吊系統以及整個結構體也都也考量到震動，包含了引擎的震動以及隔音都再度優化，簡單來說就是全車的設計基本上都考量到了乘坐舒適度，並且在這輛車上首次採用了Rear Comfort駕駛模式，將會針對避震阻尼做出細微調整，確保車輛擁有最好的乘車品質。
現在這輛車的安全表現也更好，車輛剛性比起上一代車款提升了1.5倍，而透過LSS+ 3.0系統的加持，主動安全系統的偵測也更為全面且準確，在低速度部分的偵測也相當重要，畢竟這麼龐大的車輛在停車以及人多的地方行駛時，將會有比較多的死角，透過科技的輔助將會更加安全，目前這輛車將會在秋季於日本市場率先登場，而台灣以及中國最快今年第四季就可以看到他的身影。