基努李維搭檔「龐德女郎」！再推外傳《捍衛任務：復仇芭蕾》
基努李維主演動作片《捍衛任務4》上映至今全台票房飆破2億，全球票房賣破3.4億美元（約新台幣103億元）刷新系列作品票房紀錄。本片也將推出外傳電影《捍衛任務：復仇芭蕾》，由基努李維攜手龐德女郎安娜德哈瑪斯主演，延續「捍衛任務宇宙」。
記者黃雅琪/綜合報導
2014年《捍衛任務》開啟「捍衛任務宇宙」世界觀，至今約9年的時間來到《捍衛任務4》，對於主角約翰維克的最終命運該何去何從，導演查德史塔赫斯基表示他與基努李維討論了許久，基努李維認為：「約翰維克必須死，我們必須這麼做，但他必須照他的方式死去。」在《捍衛任務4》結尾，觀眾看到約翰維克生命旅程貌似劃下句點，但導演查德史塔赫斯基坦言：「這是個開放式結局，我們看過多少角色在其他電影系列中復活！至少就目前來看，約翰維克是死了。」
即使《捍衛任務4》為約翰維克的故事劃下完美句點，但《捍衛任務》的宇宙觀還在持續延展，其中最令人興奮的，莫過於故事發生在《捍衛任務3》、《捍衛任務4》之間，《007：生死交戰》安娜德哈瑪斯和基努李維將聯手演出外傳電影《捍衛任務：復仇芭蕾》，基努李維飾演的約翰維克與女主角安娜德哈瑪斯並肩作戰，劇情講述《捍衛任務4》前所發生的不為人知故事。《捍衛任務：復仇芭蕾》將於2024年6月7日與全美同步上映。