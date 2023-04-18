看準普發6000商機 百貨母親節檔期開跑 回饋殺很大

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南紡購物中心「神級撩媽術」母親節檔期自4月20日起至4月26日進行預購，正檔期27日起至5月15日。預購及正檔期至A1、A2館指定店櫃消費滿5,000元送500元商品抵用券(可累贈)、在家電及名品家具指定店櫃消費滿10,000元送1,000元商品抵用券(可累贈);預購及正檔首7日，持會員紡卡於A1、A2館指定店櫃消費滿3,000送100元商品抵用券、在指定業種店櫃(不含大家電、家具及餐飲)消費滿6,000送100元商品抵用券(可累贈)，同時持南紡聯名卡於A1、A2館刷滿5,000元送200元商品提貨單;也就是說，民眾只要消費滿6,000元即可獲得900元。
三井OUTLET 北中南三館將於4/21-5/14期間舉辦母親節檔期，三館特地為媽媽精心打造了浪漫的花卉造景，幫媽媽在繁花盛開下，留下美麗倩影。台南店取用在日本文化中最具代表性的櫻花，並搭配可愛的公園與許願池造景，讓媽媽在朵朵繁櫻圍繞中許下心願，春季的浪漫就在此刻完美呈現。
三井台南店母親節優惠提供多樣選擇，4/21上午10:00將開放APP會員領取至多14款精選優惠券，包含物販加1元可兌換肩頸按摩器、或是餐飲享買一送一優惠等優惠券。指定日期APP會員還可領取限量「馨動購物金200元」或「饗味美食金50元」抵用券。5/5-5/14期間還有雙重消費優惠，持Mitsui Shopping Park Pay行動支付滿6,000元(含)以上，可再兌換300元商品抵用券。
此外，台南店也推出限定活動，凡整理５件舊衣送至館內指定地方，憑APP會員可兌換100元折價券，世界地球日4/22當日更加碼贈送The Body Shop品牌小禮。5/31前凡回收女性內衣還可獲得限量台南市政府環保局宣導品。透過物品回收再利用，一同攜手為地球帶來正向影響力。