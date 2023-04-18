大毅老爺行旅變身展場 8藝術家聯展Have FUN有趣作品

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此次特展以「Have Fun！玩什麼好呢？」為主題，邀請8位懂得玩、認真玩的青年藝術家一同創作，找出旅行及日常生活中好玩的理由！行銷公關協理江夢怡表示，從一件件作品中，可以看到他們玩心啟動，怎麼認真的玩，創造出有趣的共感交集！
參與聯展的有《你的孩子不是你的孩子》作家吳曉樂、《父後七日》作家劉梓潔、文字創作者Amos、剪紙藝術家魏少君、羊毛氈創作者tigermilk王荷瑄、知名插畫家丁原生、療癒系插畫家夏仙及插畫家徐至宏等不同領域的藝術大玩家，作品各具風格與型態，並在不同樓層展出。例如3樓展出王荷瑄的記憶標本，是以標本呈現，有大象、斑馬及老虎等，紀念曾經出現在這塊土地的生物，乍看彷彿將動物園搬進旅店。
另外文字創作者Amos在11樓展現的作品「飛語：中城流言」，是透過童年常玩的戮戮樂遊戲，將台中百年來的傳說留言化成籤詩，旅人戮下謎盒方格，就能驚喜發現藏著這次行旅暗示的籤文，是一種可以互動的展出，很能勾起旅人童年記憶，可說每個樓層都能帶給旅人不同驚喜。
同時，從本次展覽中台中大毅老爺行旅，也與台中文創特色店家合作，將展覽中的提案實現成為一系列的遊程專案「城市遊程X旅人背包專案｣，雙人入住平均每晚3,888元起，專案中包含沉浸式手作體驗、限定藝文展演觀賞及風格贈禮等，兩天一夜住宿加遊程的旅行專案，讓您以最舒適自在的方式可以實地到訪遊歷，創造出屬於自己獨一無二的美好回憶！