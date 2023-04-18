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前進全中運 HH保健品牌贊助30萬力挺成功國中舉重隊

▲HH草本新淨界推動婦氏山計畫，贊助30萬及贈送選手比賽服力挺成功國中舉重隊。（圖／HH提供）
▲HH草本新淨界推動婦氏山計畫，贊助30萬及贈送選手比賽服力挺成功國中舉重隊。（圖／HH提供）

記者金武鳯/台中報導

台中在地保健品牌HH草本新淨界，為力挺大里區成功國中舉重隊，發起「婦氏山計畫  舉起女的夢」公益活動，在全中運舉行前夕，贈送全隊員二套比賽運動服外，也將贊助30萬元做為訓練基金，以實際行動力挺舉重運動。除此，HH也提供私密系列產品以呵護青春期女孩，讓女選手在賽場上更能專注比賽，勇奪好戰績！

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2023年全中運即將於4/20登場，HH草本新淨界看到基層培育舉重小選手艱辛不易，為了力挺孩子們的舉重國手夢想，於3月起發起「婦氏山計畫 舉起女的夢」公益活動，將HH每筆訂單提撥$20元加入活動撲滿，目標是贊助30萬元拾大里區、培育出許多優秀舉重國手的成功國中舉重隊，做為日常訓練耗材經費。

▲主打健康保養的HH草本新淨界，趁著母親節推出「健康相聚 與媽媽一起保養」TOGETHER私密禮盒，訴求與媽媽一起保養私密肌健康！（圖／HH提供）
▲主打健康保養的HH草本新淨界，趁著母親節推出「健康相聚 與媽媽一起保養」TOGETHER私密禮盒，訴求與媽媽一起保養私密肌健康！（圖／HH提供）
主打草本保健品牌的HH，不僅要贊助成功國中訓練經費，在全中運舉行前夕，更是贈送全隊20人，每人二套比賽運動服，要讓選手們以最佳陣容，最旺盛士氣力爭好戰績。

HH不只支持孩子舉重國手夢，更重視運動女孩私密肌健康，也提供私密植萃抗菌潔淨露、私密經期抗菌舒緩噴霧以及私密衣物抗菌手洗精，透過商品使用方式的引導，培養青春期女孩正確私密肌清潔保養觀念，守護女孩運動員的私密肌健康！

防疫大解封後，民眾更重視日常保養，主打健康保養的HH草本新淨界，趁著母親節推出「健康相聚 與媽媽一起保養」TOGETHER私密禮盒，訴求與媽媽一起保養私密肌健康！業者表示，「即使在不同地方，也能一起私密保養」，所以母親節首推的「一起保養TOGETHER私密禮盒」，內容物以HH主打商品私密植萃抗菌潔淨露，以及私密抗菌濕式衛生紙做雙數呈現，強調無論媽媽與女兒有沒有時刻在彼此身邊，關心彼此健康的心不變，無倫何時何地都能一起保養私密肌！

此外，春夏季旅遊旺季到來，HH看準外出旅遊清潔保養需求大，除了私密全方位呵護套組下殺52折，獨家推出多達8款「植萃精油香氛」，以法國國際香水學院調香師做香味調香，透過嗅吸的方式，讓私密肌在清潔保養同時，更能放鬆、療癒身心靈！


  

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