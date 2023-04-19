【試駕】等了20年終於等到Mazda 6 20th Anniversary Edition

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近期旅行車有著不亞於休旅車的熱度，Skoda Octavia RS、Kia Ceed Sportswagon、Ford Focus Wagon等陸續到來活絡市場，而日前Mazda也替旗下Mazda 6推出Mazda 6 20th Anniversary Edition車型。
Mazda 6問世以來已邁入20年，為慶祝20周年推出Mazda 6 20th Anniversary Edition，該車型以Wagon 25S Signature車型為基礎，為顯其獨特身分Mazda 6 20th Anniversary Edition於外觀配置高光澤水箱護罩，進而帶來明亮且顯尊貴的車頭視覺。另外於車漆部分亦導入匠塗工藝Takuminuri新色匠韻紅，以往魂動紅於光線照射下帶來充滿質感的光影，而匠韻紅在三層基本塗層結構上加入黑色塗料，如紅寶石般的暗紅色光澤創造出更強烈深邃及精緻的光影對比，而車側葉子板「20th ANNIVERSARY」銘牌更像說明著Mazda 6 20th Anniversary Edition為集20年淬鍊之大成。
Mazda 6座艙精湛的職人工藝與用料鋪陳，縱使和新世代車型相比只有過之而無不及，而此次Mazda 6 20th Anniversary Edition又讓人更加喜愛它，於中控面板下緣、門板等處改採暖沙棕色的Leganu麂皮包覆，座椅也同樣以Leganu麂皮包覆並搭配Nappa真皮加以混搭，通風功能更帶來沁涼感受，而前座頭枕處亦印有「20th Anniversary」字樣，種種都大幅提升座艙質感。
除視覺與觸感氛圍，Mazda 6 20th Anniversary Edition於配備也搭載i-Activsense主動安全科技，導入全速域主動車距控制巡航與全速域巡航模式車道維持輔助系統，能將車輛維持於車道中央實現Level 2半自動駕駛。另外無線Apple CarPlay、無線充電、11支揚聲器Bose環繞音響，打造旅行車無拘無束美妙旅程。
享受旅程也還需有充沛動力驅使，搭載的2.5升Skyactiv-G引擎雖沒有渦輪增壓加持瞬間迸發，但自然進氣特性反而能透過油門深淺感受能量層層堆疊所帶來的改變，而且194hp最大馬力與26.3kgm其實自踩下油門就能感受到一股頗為帶勁的能量湧現，若切至Sport模式則能滿足對於衝勁的想像。
至於操控Mazda向來不是硬派取向，但在車輛動態管理系統與進階版G力導引控制技術輔助和懸吊設定，Mazda 6 Wagon以從容自若態度化解每一彎角，與此同時撫平坑洞技術亦也高明，沒有多餘不必要的彈跳，在滿足操駕樂趣時也提供乘坐舒適。
如果你已是Mazda 6車主Mazda 6 20th Anniversary Edition的推出肯定會讓你搥心肝，如果預購入旅行車的肯定要實際感受，因你會在看過Mazda 6 20th Anniversary Edition的外型、匠韻紅、Leganu麂皮之後就會看不上其它同級車。