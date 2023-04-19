今日廣場》陳欣錫／暖心市長的救命水

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雖然都市人可能覺得載水灌溉只是一件微不足道的小事，但對農民來說是牽一髮而動全身的大事。如同電影「魯冰花」主角古阿明家的茶園因為用不起農藥，古阿明姐弟只能犧牲學業，在家裏的茶園徒手抓茶蟲，所幸後來鄉長派人來幫忙噴農藥，古阿明才能再回去學校，展現他獨一無二的繪畫天賦。
同樣的道理，對我們這些芒果農而已，只要芒果收成不好，整個家庭一年的生活就很「艱苦」，就筆者而言，去年初芒果遇到寒害，芒果不是「酥花」不然就是「空包彈」，雖然有災損補助，但也杯水車薪，僅能彌補一些成本損失。為了籌措小孩私立大學的學費跟生活費，平時也只能省吃簡用，趁農閑時來去工地當粗工。
本想說今年天氣比較暖和，期盼能有個好收成，可以讓家庭經濟寬裕些，沒想到卻遇到個百年大旱。雖然今年還沒盼到老天的及時雨，但還好有暖心市府提供的「救命水」，讓芒果可以好好長大。
最後，雖然很多地方都把科技及民生用水放在優先順位，而犧牲農業灌溉用水。但在台南，透過水車送灌溉水的小措施，讓我們看到市長對小農民的關心與愛護，也盼大家給黃市長給一個暖心的掌聲。
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