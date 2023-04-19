主張與民進黨看法一致？柯文哲酸：維護區域和平不能只靠耍嘴皮子

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柯文哲表明：「答案當然是肯定的，台灣不能讓其他國家決定我們該做什麼、或不該做什麼。沒有理由，台灣的領導人不能跟美國高層見面。但我仍然強調，台灣與美國站在民主陣線的同時，還是不能放棄化解兩岸間衝突，降低彼此之間的敵意。而且依據我過去的經驗，有溝通可增加善意，最起碼減少誤判的危險。」
柯文哲表示：「人在華府，我從不同的場景、對象，都得到相同的警訊，美國政界、商界、學界，許多人都認為必須小心應對以減少台海的風險。面對兩岸局勢兵凶戰危，一個可信賴的政府應該要避免戰爭，保護人民的生命財產安全，溝通是其中重要的方法」。
柯文哲進一步指出：「兩個字說起來簡單，做起來不容易，過去我在擔任台北市長期間，每到要辦雙城論壇的時候，各種謾罵、抹紅滿天飛，但我還是堅持辦下去。因為我知道在兩岸經濟高度依存、人民往來密切，官方交流管道卻完全中斷對台灣是不好的。」
柯文哲續指：「我始終堅持兩岸應該『互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解』，可以處理的部分先處理，例如2050淨零碳排、氣候變遷、經濟貿易，在過程中累積互信跟善意，而不是蓄意升高對立。當然，台灣的前途不能寄託在中國的善意，或完全倚賴盟友救援。在溝通的同時，我們也必須很誠實地告訴國人，現在的國防準備仍然不足。」
柯文哲重申：「民主自由是有代價的，提升人民的備戰信心與全民國防的準備，才能讓對方不敢輕易進犯。『備戰而不畏戰，能戰而不求戰』，這樣的論述我已經說了很久，過去經常被罵跪舔、親中，最近那些罵我的突然轉向，不只許多過去強力反對雙城論壇的綠營人士民代，開始幫中國講話，說環台軍演只是打給美國看」
對於民進黨還發新聞稿「說我的主張與『民進黨看法一致』」，柯文哲直言：「我樂見民進黨調整政策，執政黨更必須想辦法溝通兩岸關係，面對台灣兵源不足夠、軍事訓練不專精、基礎設施缺乏等問題，保障國家的安全、維護區域和平不能只靠耍嘴皮子。」
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