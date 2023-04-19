iMessage成詐騙新管道　防詐國家隊嚴查認證碼人頭「帳戶」

直銷業揹老鼠會罵名？ 直銷智庫籲修法換人管去污名

▲銷智庫理事長王文欽表示，直銷智庫就是為了替產業爭取應有權益而成立。（圖／記者金武鳳攝，2023.4.19）
▲銷智庫理事長王文欽表示，直銷智庫就是為了替產業爭取應有權益而成立。（圖／記者金武鳳攝，2023.4.19）

記者金武鳯/台中報導

傳銷產業在台灣發展已有40餘年，產業從業人員逾360萬人。但是一直以來，傳銷業卻因長期揹負老鼠會罵名，讓從業人員必須面對被污名化的不公對待。直銷智庫理事長王文欽表示，直銷智庫就是為了替產業爭取應有權益而成立，多年來積極推動修法嚴管，更換主管機關，正視產業困境，希望能還給傳銷產業合理的社會地位。

我是廣告 請繼續往下閱讀
多年經營傳銷業，且曾考察歐美日傳銷產業的智庫理事長王文欽指出，傳銷產業為了改善名聲，付出的努力比任何行業還要多。多層次傳銷商業同業公會理事長謝進興就表示，為了爭取工作基本權益與合理社會地位，直銷界從很久以前，就不斷尋求政府以及公平會的協助，只是「我們一次又一次努力，卻一次又一次回到原點。」讓合法直銷業者氣憤又無奈，不得不站出來發聲抗議。

王文欽說，多年奔走努力，卻遺憾發現老鼠會駡名拿不掉，是法制不健全，還有主管單位遇事推諉，一旦有非法直銷闖禍，總說「那些非法吸金公司的問題，公平會無法可管，公平會愛莫能助」。因此有產業專家認為，既然公平會當為不為，那就從修改法律著手。

▲直銷智庫為正視聽，將在北中南連續舉辦活動，籲修法換人管去汙名。（圖／直銷智庫提供）
▲直銷智庫為正視聽，將在北中南連續舉辦活動，籲修法換人管去污名。（圖／直銷智庫提供）
王文欽接受採訪表示，多數傳銷業者都是正派經營，為此公會與智庫聯手推動修法，主張多層次傳銷行為應改為許可制，用從嚴管理的法令設防，以廓清傳銷業的生存環境。只是，自2018正式提出許可嚴管草案迄今，已經過了五年，因公平會不同意，直銷界的修法嚴管、自律自強目標，看起來仍然遙遙無期。

傳銷界推動修法的努力連遭挫折後，已有人倡議「換人來管」。王文欽說，既然公平會不顧直銷產業死活，不能保障台灣將近四百萬合法直銷人員的權益跟生計；為什麼直銷產業一定要任由公平會把直銷當作次等產業？為什麼直銷產業不能釜底抽薪，爭取更換主管機關呢？就像其他大多數國家一樣，改由政府經濟部門來管轄。

為了讓政府正視直銷業的困境，並傾聽直銷從業人員心聲，直銷智庫決定北中南巡迴舉辦「360萬人的怒吼」活動，把直銷產業多年來的努力，卻屢遭主管單位掣肘的現實公諸於世，以正視聽，還給合法業者一個公道及生存空間。

前進全中運 HH保健品牌贊助30萬力挺成功國中舉重隊

大毅老爺行旅變身展場 8藝術家聯展Have FUN有趣作品

宮崎縣議會拜會臺中市議會 副議長接待相約深化交流

大甲媽祖遶境21日起駕 大甲媽祖APP即時掌握鑾轎位置

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀