直銷業揹老鼠會罵名？ 直銷智庫籲修法換人管去污名

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王文欽說，多年奔走努力，卻遺憾發現老鼠會駡名拿不掉，是法制不健全，還有主管單位遇事推諉，一旦有非法直銷闖禍，總說「那些非法吸金公司的問題，公平會無法可管，公平會愛莫能助」。因此有產業專家認為，既然公平會當為不為，那就從修改法律著手。
王文欽接受採訪表示，多數傳銷業者都是正派經營，為此公會與智庫聯手推動修法，主張多層次傳銷行為應改為許可制，用從嚴管理的法令設防，以廓清傳銷業的生存環境。只是，自2018正式提出許可嚴管草案迄今，已經過了五年，因公平會不同意，直銷界的修法嚴管、自律自強目標，看起來仍然遙遙無期。
傳銷界推動修法的努力連遭挫折後，已有人倡議「換人來管」。王文欽說，既然公平會不顧直銷產業死活，不能保障台灣將近四百萬合法直銷人員的權益跟生計；為什麼直銷產業一定要任由公平會把直銷當作次等產業？為什麼直銷產業不能釜底抽薪，爭取更換主管機關呢？就像其他大多數國家一樣，改由政府經濟部門來管轄。
為了讓政府正視直銷業的困境，並傾聽直銷從業人員心聲，直銷智庫決定北中南巡迴舉辦「360萬人的怒吼」活動，把直銷產業多年來的努力，卻屢遭主管單位掣肘的現實公諸於世，以正視聽，還給合法業者一個公道及生存空間。