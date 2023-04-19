小米春季新品齊發！「小米手環8、小米13 Ultra」售價曝光
小米昨（18）日晚間舉行春季發布會，而小米董事長雷軍依照慣例，會後立即在微博匯報新品資訊，共發表6大新品，包括攜手徠卡的影像旗艦新機小米13 Ultra、小米平板6系列、小米手環8、大師86″Mini LED、小米Sound Move智慧音箱、能手勢操控的米家皮皮燈，發售日期、價格也同步公開。
記者黃韻文/綜合報導
小米春季發布會集結6大新品，其中最受矚目當屬小米手環8，這次外觀設計帶來重大突破，米粒升級為全新的快拆結構，並改採金屬中框，可以當成項鍊或搭配更多時尚錶帶。功能新加入「跑步豆」模式，以及「體感互動拳擊」，隨時隨地能揮拳練習，堪稱最小的體感互動手柄，中國售價239元起（約新台幣1070元）。
此外，影像旗艦新機小米13 Ultra在徠卡加持下，備受各界矚目。一如預期搭載高通 Snapdragon 8 Gen 2 旗艦行動平台，主打的還是堪稱小米手機史來最強大的影像拍攝功能。
小米13 Ultra具備全焦段徠卡光學四鏡頭、1吋可變光圈、2K專業超色準螢幕。共推出黑、白、橄欖綠三色，規格版本有12GB + 256GB售價5999元（約新台幣2萬6628元）、16GB + 512GB售價6499元（約新台幣2萬8847元）、16GB + 1TB售價7299元（約新台幣3萬2399元） ，中國將於4月21日上市，而台灣小米仍在評估是否引進開賣。