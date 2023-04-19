Toyota入門電動車只要75萬 bZ3擁有600公里續航表現

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中國一汽豐田趁著這次的上海車展發表了最新的bZ3，這輛車是品牌當中最入門的電動車款，目前提供了三種車型選擇，分別為菁英Pro、長續航Pro以及長續航Premiun，而最低的價格只要16.98萬人民幣，折合台幣約75萬元，而頂級車型也只要19.98萬人民幣，折合台幣也不到90萬元，三輛車都採用的單馬達前輪驅動設定，分別擁有181匹以及241匹的最大馬力，低階車型的電池容量為49.9kWh，而長續航版本的車款擁有65.3kWh的電池，續航里程來到517公里以及616公里，但這是在中國CTLC的規範下進行測試。
這輛車是基於e-TNGA底盤打造，也是bZ子品牌的第二輛車，其車長為4,725mm、車寬1,835mm、車高1,475mm，軸距來到2,880mm，基本上就是與Model 3相同的尺碼，外型相當流線化的設計讓風阻係數值來到0.23Cd，車內的特色包含了直立式的12.8吋超大螢幕，基本上也與bZ4X的佈局相當類似，而雖然快充僅支援到90kW的功率，但因為電池的容量並不到，因此27分鐘就可以從30%充滿到80%，但售價才是最大重點，如果加上中國的電動車輔助讓車價可以低於10萬人民幣，低於50萬台幣的售價將會成為熱門購車選擇。