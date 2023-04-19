新北藍營議員挺侯訪星國城市外交　綠營議員批出訪當兒戲還扯謊

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新北市議員、國民黨團副書記長江怡臻則說到，新加坡與台灣關係密切，但前有民進黨外交部長罵鼻屎大，今有民進黨議員說出國落跑；新加坡的進步早已超車現任總統蔡英文執政的中華民國，民進黨光靠抹黑侯友宜，不能讓台灣進步，光靠罵國民黨，也對付不了共產黨。
新北市議員戴湘儀、陳偉杰則是批評說到，民進黨一直給新北穿小鞋、扯後腿，指出蔡英文出訪時大家都給予祝福，而侯友宜出訪卻遭到抹黑謾罵，呼籲大家共同為台灣好，不要為攻擊而攻擊，多做事少噴口水、不要只會扯後腿。
相較國民黨新北市議員黨團的支持與相挺，民進黨團則是群起砲轟，新北市議員、民進黨團幹事長卓冠廷表示，城市外交不能當兒戲，更不是自由行，議員們老早便要求市府提供市長出訪計畫，但一概都回應「沒有規劃」，甚至直至出訪前一刻，市府對於參訪行程仍舊一問三不知，在團隊已經準備要起飛，至今沒有人知道侯到底要去哪裡，這不是刻意隱瞞，就是根本是臨時起意安排的行程。
新北市議員顏蔚慈則是提供公文及對話紀錄表示，直至4月11日市府都沒有任何市長出訪計畫，就連打電話到市府，得到的回應就是「這是臨時安排的行程，事前沒有掌握」，完全不是侯所說的規劃已久，甚至出訪當天還是以「涉及個資」、「作成意思決定前」拒絕提供任何資料，砲轟這不是倉促成行，就是侯市府謊話連連。
新北市議員林秉宥、張錦豪、陳乃瑜、黃淑君也群起圍攻，指出總統蔡英文出訪前是開記者會完整說明出訪計畫，侯市府卻將市政參訪當作落跑參選的起手式、對重要的城市外交閃躲到底、倉促出訪閃躲搓湯圓爭議；呼籲侯友宜不該將城市外交作為逃避爭議的避風港，甚至當成個人參選的提款機，更不應該逃避市民與議會的監督。
新北市政府今日也針對民進黨批評市政府新加坡出訪行程的記者會做出回應，市府副發言人張劭斌表示，市府團隊在前線拚城市外交，進行國際間的城市交流，為台灣與國際對接做更多的努力，遺憾執政黨不但不知道要中央地方一條心拓展讓世界看見台灣的空間，反而扯城市外交後腿，強調台灣正面臨外交艱難時刻，這種阻礙城市與國家發展的作為，並非國人所樂見。