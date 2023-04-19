日本最強女優來台倒數！粉絲送「珍珠奶茶」恐GG 達人：這是禁忌
隨著疫情解封，TAE台灣國際成人展正式回歸，即將在今年8月份登場，也讓不少日本知名女優提前來台做宣傳。其中被譽為「日本業界最強女優」的伊藤舞雪，將在本周抵達台灣，讓粉絲們興奮不已，不過暗黑達人一劍浣春秋就提醒，千萬別送珍珠奶茶給她喝。
記者詹鎰睿/綜合報導
一劍浣春秋在《PlayNO1》論壇發文提到，繼「最強美腿」新有菜、「美胸少女」櫻空桃來台灣之後，在推特上擁有85萬粉絲，擁有二次元世界螞蟻腰的伊藤舞雪，即將在21日到台灣舉行1連3天的攝影會活動，而且在短短的時間內就湧入超過300人次報名，就連日本女粉都慕名而來。
但是一劍浣春秋提醒，其實伊藤舞雪在飲食上有許多禁忌，包含完全不喝任何「茶類」、非常愛喝水，偶爾會喝咖啡提神，「所以什麼珍珠奶茶的就別送了！」而在吃的方面，伊藤舞雪比較喜歡輕食系的小零嘴，甜的鹹的都可以，「一面表演一面吃，心情會很好！」
據了解，目前除了新有菜、櫻空桃、還有「小惡魔女優」相澤南等知名女優，都陸續抵達台灣舉辦活動，似乎正在為8月份的《TRE台北國際成人展》提前暖身。值得一提的是，今年宣布引退的三上悠亞也確定登上成人展與粉絲們見面。