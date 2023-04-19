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北市大陸小組召集人仍是柯文哲　秦慧珠怒轟：蔣市府擺爛又一樁

▲ 北市大陸小組召集人仍是柯文哲，台北市議員秦慧珠怒轟：蔣市府擺爛又一樁。（圖／新頭殼）
▲ 北市大陸小組召集人仍是柯文哲，台北市議員秦慧珠怒轟：蔣市府擺爛又一樁。（圖／新頭殼）

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國民黨台北市議員秦慧珠今（19日）表示，繼她今年2月20日提出書面質詢指北市政府公益檔期審議委員會的主委仍是前副市長蔡炳坤，顯然螺絲鬆了，又發現市府另一件更離譜至極的事，正是北市府大陸小組的召集人仍是前市長柯文哲、副召集人為蔡炳坤，痛斥蔣市府擺爛又一樁。

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對此，北市府秘書長李泰興回應，大陸小組的相關人事目前正在聘任當中，應該近期就會進行定案，由於委員人選都是由市長決定，因此名單自己並不清楚。李強調，由於大陸小組涉及外聘委員，因此相關名單一定會對外公布，召開會議後，相關會議紀錄也會上網公開。

秦慧珠指出，市長蔣萬安曾多次表示，已指示副市長林奕華負責「雙城論壇」相關聯繫工作，並由市府大陸小組作為幕僚單位，但她調閱相關資料卻發現，大陸小組召集人仍是柯文哲、副召集人是蔡炳坤，整個小組委員任期已於今年3月24日屆滿，但新的大陸小組竟完全未組成，「台北市大陸小組目前處於『不存在』的狀態」。

秦慧珠表示，根據2019年修正的「台北市政府大陸小組設置要點」，置委員23至27人，任期兩年，每年召開4次會議，會議由召集人擔任主席，召集人因故不出席，由副召集人代理之；召集人副召集人均因故不出席時，由召集人指定一人擔任主席。此小組置執行秘書及副執行秘書各一人，下設幹事，由秘書處派員兼任。

秦慧珠說，最近一屆市府大陸小組委員由2020年3月25日起聘，任期已於今年3月24日屆滿，但離譜的是，不僅去年12月25日台北市長換成蔣萬安後，召集人未做任何更動，27位委員中，10位由前市府官員擔任的委員，早已在去年離職卻仍未更換，甚至全部小組委員任期已屆滿快一個月了，也未續聘。

秦慧珠指出，大陸小組設置要點未「廢除」，但整個組織已被蔣市府「廢除」了，這樣的市府不只螺絲鬆了，更是麻痺了！不只蔣市長應負責，督導秘書處的副市長林奕華、秘書長兼祕書處長李泰興，更是難辭其咎，怎可怠忽職守到如此離譜的地步。

秦慧珠直言，最近針對中國是否會再贈送一隻雄性貓熊給北市府，及貓熊圓仔早過了「適婚年齡」需進行生育繁殖問題，各界廣為矚目，此問題除北市動物園要負責事務作業外，大陸小組更要協助動物園，做兩岸政策研討，卻連大陸小組本身都不存在了，從市長到副市長等市府高層仍渾然不知，真是讓人覺得市府擺爛又一樁。

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