北市大陸小組召集人仍是柯文哲　秦慧珠怒轟：蔣市府擺爛又一樁

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秦慧珠指出，市長蔣萬安曾多次表示，已指示副市長林奕華負責「雙城論壇」相關聯繫工作，並由市府大陸小組作為幕僚單位，但她調閱相關資料卻發現，大陸小組召集人仍是柯文哲、副召集人是蔡炳坤，整個小組委員任期已於今年3月24日屆滿，但新的大陸小組竟完全未組成，「台北市大陸小組目前處於『不存在』的狀態」。
秦慧珠表示，根據2019年修正的「台北市政府大陸小組設置要點」，置委員23至27人，任期兩年，每年召開4次會議，會議由召集人擔任主席，召集人因故不出席，由副召集人代理之；召集人副召集人均因故不出席時，由召集人指定一人擔任主席。此小組置執行秘書及副執行秘書各一人，下設幹事，由秘書處派員兼任。
秦慧珠說，最近一屆市府大陸小組委員由2020年3月25日起聘，任期已於今年3月24日屆滿，但離譜的是，不僅去年12月25日台北市長換成蔣萬安後，召集人未做任何更動，27位委員中，10位由前市府官員擔任的委員，早已在去年離職卻仍未更換，甚至全部小組委員任期已屆滿快一個月了，也未續聘。
秦慧珠指出，大陸小組設置要點未「廢除」，但整個組織已被蔣市府「廢除」了，這樣的市府不只螺絲鬆了，更是麻痺了！不只蔣市長應負責，督導秘書處的副市長林奕華、秘書長兼祕書處長李泰興，更是難辭其咎，怎可怠忽職守到如此離譜的地步。
秦慧珠直言，最近針對中國是否會再贈送一隻雄性貓熊給北市府，及貓熊圓仔早過了「適婚年齡」需進行生育繁殖問題，各界廣為矚目，此問題除北市動物園要負責事務作業外，大陸小組更要協助動物園，做兩岸政策研討，卻連大陸小組本身都不存在了，從市長到副市長等市府高層仍渾然不知，真是讓人覺得市府擺爛又一樁。
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