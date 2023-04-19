微星滑鼠包裝寫「ROC」遭出征！陸官方急道歉：堅持一個中國原則
台灣知名電腦品牌「微星MSI」主打電競商品，沒想到近期卻因為包裝上的標示遭出征，有中國大陸民眾發現，微星的一款滑鼠上包裝，總部資訊寫著「Taiwan（R.O.C）」，氣得向客服討個說法，不料完整對話被爆出後，再引發爭議。對此，微星科技也在微博發出道歉聲明「堅持一個中國原則」。
記者潘毅/綜合報導
主打電競配備的微星科技一直是許多玩家的愛用品牌，卻沒想到近期有一款滑鼠包裝上總部地址卻寫著「Taiwan（R.O.C）」，讓一位大陸網友無法接受，直接傳訊息質問客服「台灣是否是中華人民共和國一部分」，而客服人員則肯定表示：「微星是中國台灣品牌」。
而這名陸網友又追問「包裝上R.O.C啥意思？據我所知，這是中華民國的縮寫」，而客服則貼出圖片回應「ROC是中華人民共和國的英文縮寫」，得到這個答案的陸網友便把對話內容公開。
事件隨即掀起輿論，微星遭到陸網友出征謾罵，陸官方也在17日晚間，於微博上發出道歉聲明「做為一家中國公司，微星科技一直堅持一個中國原則，維護國家主權和領土完整」，同時解釋這個滑鼠為贈品，是舊款包裝出現地址標示錯誤，目前已立即啟動召回程序，並稱之後將嚴格執行包裝審核機制，同時加強客服訓練。