義務役恢復為1年箭在弦上　國防院：85%民眾支持

我是廣告 請繼續往下閱讀
國防部智庫、國防安全研究院中共政軍與作戰概念研究所助理研究員李冠成今天發布「箭在弦上的兵役延長政策獲得壓倒性民意支持」民意調查。
李冠成指出，這次民調顯示約8成5民眾贊成義務役期延長至1年，其中非常贊成約63%，有點贊成約22%。在與受訪者人口學變項交叉分析中，受訪者性別、教育程度，甚至是家中是否有未成年男孩，皆不影響其對兵役延長政策的支持態度。
不過，對兵役役期延長支持態度較有落差的是受訪民眾的年齡和政黨認同。18歲至29歲的年輕族群，贊成役期延長的比例相對較低，約75%；至於政黨認同差異部分，約94%泛綠認同者贊成義務役役期延長至1年，但泛藍認同者中，支持比例相對較低，約80%。
李冠成總結，儘管不同年齡層與不同政黨認同者，對於兵役延長的看法略有出入，但總體而言民眾普遍支持台灣將義務役期恢復為1年。
探究年輕人支持兵役役期延長程度較低的原因，李冠成進一步分析，此調查在抽樣設計上，特別依母體年齡層比例膨脹樣本數，以確保有足夠年輕族群樣本可供分析，實際訪問完成18歲至29歲樣本261份，在這些男性樣本中，近6成（57.8%）尚未服役，而這一群人也是最不贊成兵役役期延長的群體，其不贊成比例達36.5%，可見即將變革義務役制度，對於未服役年輕男性衝擊大，導致他們不贊成役期延長的比例相對較高。
李冠成提及，儘管民調發現兵役延長獲得壓倒性民意支持，但役期延長尚未實施，現階段的高支持度只能說提供兵役制度改革一個強韌民意基礎，該民意能否延續則要視實際執行後的情況而定。
此外，根據民調提問，民眾認為國軍需要改善的優先項目依序是「訓練內容方式」（46.1%）、「武器裝備」（37.9%）、「組織文化」（32.8%）、「薪資待遇」（23.6%）及「伙食福利」（18.5%），顯示民眾強烈期待國軍改變過去傳統訓練內容。
國防院說明，此民調是由國防院委託政大選舉研究中心執行的電話訪問調查，調查對象是居住在台灣（不含金門、馬祖）年滿18歲以上的成年人。訪問執行的時間為3月23日至29日。由於兵役役期延長與尚未服役的年輕群體切身相關，因此調查依母體比例膨脹年輕族群樣本，確保18至39歲樣本達500份以上。
經實際訪問完成677份市話樣本、858份手機樣本，合計1535份樣本。根據性別、年齡、教育程度與居住地進行「反覆法」（raking）加權，檢定後與母體無顯著差異，以95%的信心水準估計，最大可能隨機抽樣誤差為±2.50%。（編輯：翟思嘉）1120419