第一季抓寄生帳號成效佳！Netflix喊話7月前擴大「共享收費」國家
串流平台龍台 Netflix 為了解決用戶流失問題，今年2月起加大力道處置寄生帳號，先在加拿大、紐西蘭、葡萄牙、西班牙4國增加共享收費的機制，而成效也出爐，根據第一季財報，全球付費訂閱會員新用戶數增加了175萬人，總數還比去年同期年增4.9％，因此預計最快今年7月前會再擴大「付費分享」範圍至美國和其他國家或地區，但確切名單則未公告。
記者林莞茜／綜合報導
根據Netflix規範，官方會透過電腦IP、設備、帳戶活動狀況來偵測，如果非同住家人子帳戶就需要「輸入4碼驗證碼」確認，且須透過主要帳戶擁有者的電子郵件地址或手機號碼接受，並在15分鐘回填；另在收費方面，新推出的支援廣告方案，也讓Netflix營收略增。
而2月開啟的4國共享收費的機制，讓Netflix用戶增加了175萬人至2.33億人，同比年增4.9%，據悉，在加拿大有不少原本是共享帳號的用戶，都改成自行訂閱。若以統計數據來看，亞太地區的付費訂閱會員增加 150 萬人為最多，接下來為歐洲、中東與非洲。
由於政策奏效，Netflix 也宣布今年第二季開始，預計在7月前，會擴大「付費分享」範圍，打擊寄生帳號，美國擬在第二波名單中，但台灣是否納入，則未多做說明。