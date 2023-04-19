2,221萬元起，Ferrari Purosangue 首款四門四座配置跑車，純正躍馬正式登台

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自躍馬品牌創廠初期，2+2車型一直在品牌產品戰略中扮演著舉足輕重的角色，以巔峰性能結合超凡舒適性為最大亮點，成為諸多躍馬車型中備受青睞的夢幻車款。如今，法拉利運用75年間在頂尖造車工藝與卓越創新技術上取得的豐碩成果，打造出這款獨樹一幟的車型，完美結合強悍性能、駕駛樂趣與駕乘舒適性，並以前所未有的方式承襲躍馬品牌的傳奇基因，也正是法拉利以義大利文Purosangue「純正血統」之意為新車命名的原因。
Ferrari Purosangue採用前中置引擎佈局與運動感十足的驅動橋結構，變速箱則放置於整車後半部。PTU動力傳輸單元位於引擎前方，成就了獨特的4x4變速箱配置。透過車身結構與所有零組件的搭配下，新車得以實現49:51 % 的重量分配，法拉利工程師們以專業的經驗相信這是採用前中置引擎跑車最完美的重量分配比例。
Ferrari Purosangue憑藉優異的性能、驚豔的設計及優異的駕乘舒適性在市場上獨樹一格，全新跑車作為品牌唯一採用此種創新設計比例並搭載前中置自然進氣V12引擎的車型，為Ferrari Purosangue帶來傲視同儕725 cv的強悍性能與令人沉醉的磅礡引擎聲浪。即使在低轉速情況下，引擎也能釋放80% 的峰值扭力，可說是在任何駕駛情境下皆可帶來獨一無二的駕駛樂趣。
為了成就法拉利優異的操駕表現，法拉利將目前搭載於躍馬最強勁及稀有的運動型跑車上的全新動態控制系統應用至新車上，包括四輪獨立轉向系統及附帶6w-CDS的ABS Evo系統。此外，Ferrari Purosangue更搭載全世界首創的全新法拉利主動懸吊系統，此系統能即時有效地控制車輛過彎時的車身側傾以及高頻顛簸路況下的輪胎接地面積，完美達成與其他躍馬跑車同樣優異的極致性能表現和俐落的操控反應。
在設計上，法拉利設計師們從零開始設計車身架構，其全新車架配置了碳纖維材質車頂，達到減輕重量並降低重心的目標。其中一大創新的設計亮點為引入後鉸鍊式後門，又稱作「歡迎門」，此設計提供新車在維持緊湊車身比例的同時，讓乘客進出時更加輕鬆便捷。在新車座艙設計，配備了四個附有加熱功能的全電動座椅，可為四名成年人提供優異的支撐力及舒適的乘坐空間與體驗。在空間機能上，新車擁有法拉利史無前例的大容量後車廂容量，後排座椅更可折疊以進一步增加後車箱空間。而相較其他躍馬跑車，Ferrari Purosangue儘管擁有更高的駕駛位置，但其構造及設定與其他躍馬跑車並無區別，駕駛位置依然盡可能貼近地面，讓駕駛者能夠依然直觀的感受車輛的動態性能。此外，新車也標配豐富的舒適性配備，例如Burmester © 音響系統，以及從認證再生聚酯中提取的全新Alcantara®內飾材質等諸多可選配備。Ferrari Purosangue在性能、設計、駕馭樂趣及舒適性上，再次完美樹立同級距市場中四門四座跑車的全新標竿！
Ferrari Purosangue – 技術規格
動力系統
類型 65° V12引擎 - 乾式油底殼
總體排量 6,496 c.c.
缸徑和衝程 94 mm x 78 mm
最大功率輸出* 725 cv at 7,750 rpm
峰值扭力 716 Nm at 6,250 rpm
引擎最大轉速 8,250 rpm
壓縮比 13.6 : 1
功率係數 111 cv/l
尺寸與重量
車身長度 4,973 mm
車身寬度 2,028 mm
車身高度 1,589 mm
軸距 3,018 mm
前輪距 1,737 mm
後輪距 1,720 mm
乾重** 2,033 kg
乾重功率比 2.8 kg/cv
重量分配 前49 % / 後51 %
油箱容量 100 l
行李箱容量 473 l
輪圈和輪胎
前輪 255/35 R22 J9.0
後輪 315/30 R23 J11.0
煞車系統
前 398 x 38 mm
後 380 x 34 mm
變速箱
8速F1雙離合變速箱
電子控制裝置
8.0版車輛側滑角控制系統（SSC）：法拉利四輪驅動與轉向系統（4RM-S）、法拉利主動懸吊技術、F1-Trac、與2.0抓地力預估系統整合的ABS evo 控制器、電子穩定控制系統（ESC）
性能表現
最高時速 > 310公里/時
0-100公里/時 3.3 s
0-200公里/時 10.6 s
100-0公里/時 32.8 m
200-0公里/時 129 m