《蔡明亮的電影夢》奪紐約電視電影節獎 蔡明亮：不敢看自己被拍
國際影視盛事「美國紐約電視電影節」今（19）日揭曉得獎名單，TaiwanPlus自製迷你紀錄片《蔡明亮的電影夢》榮獲銅獎。《蔡明亮的電影夢》在短短15分鐘內呈現導演蔡明亮的創作靈感來源及成為導演的心路歷程。
記者黃雅琪/綜合報導
繼美國奧勒岡紀錄片影展獲「最佳國際導演獎」後，蔡明亮再次受到國際影展青睞坦言：「我通常不太敢看自己被拍的樣子，但TaiwanPlus節目團隊相當用心，期間多次找我訪談拍攝，也與我的製片王雲霖密切溝通，整理出許多久遠的珍貴影像素材。聽到影片得獎，我也覺得很開心。」
紀錄片導演黃靖閔對於本次奪下銅獎表示：「這是一趟神奇的旅程，也是一場及時雨。」她開心說道：「透過蔡明亮導演也讓我重新回望了多年的影像歷程。謝謝評審團對我們團隊的肯定，謝謝蔡導，讓我們有幸紀錄下那段簡單卻深邃的時刻。」
觀眾可以透過TaiwanPlus官網、YouTube頻道「TaiwanPlus Docs」免費觀看紀錄片《蔡明亮的電影夢》；TaiwanPlus官網專區「Revisiting Tsai Ming-Liang: The Birth of an Auteur」更獨家上映蔡明亮導演3部作品：《青少年哪吒》、《愛情萬歲》、《河流》。