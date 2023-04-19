豪華的極致Lexus說了算！全新LM發表舒適再進化

SEic 單車工廠新推 UDX 德國輕越野電輔車！售價新台幣 69,990 元

▲ SEic 單車工廠新推 UDX 德國輕越野電輔車！售價新台幣 69,990 元
▲ SEic 單車工廠新推 UDX 德國輕越野電輔車！售價新台幣 69,990 元

2GameSome - 有車賞

SEic 單車工廠團隊於 2019 年引進胖胎電輔車 Unimoke MK，並於 2022 年底成功整合德國 Urban Drivestyle 為旗下品牌，藉由歐洲及亞洲更緊密的合作推出更多優質、創新的車款，終於在 2023 年 4 月 18 日起以全新車款 UDX 亮相，主打城市、輕度越野雙棲功能。

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用 公里的體力，搞定 10 公里的距離

一改以往城市、親子騎乘路線，此次推出的 UDX，靈感來自 BMX 自由奔放的精神，打造出「專為舒適而生」的全新車款，包含了以下三大亮點：高強度幾何車架設計、前後穩定全避震、壓力分散式減震坐墊，在強調個人化體驗的時代，UDX 的現身無疑是為每個騎行者提供更輕鬆的出走選項。

高強度幾何車架、前後穩定全避震，再加上壓力分散式減壓坐墊，讓難騎的路段也令人充滿期待。
高強度幾何車架、前後穩定全避震，再加上壓力分散式減壓坐墊，讓難騎的路段也令人充滿期待。
取自這片土地的四款車色

如果說齊柏林導演《看見台灣》是從高空鳥瞰豐富地貌，那 UDX 的誕生就是從第一人稱看見這片土地的細節之美，而這次推出的四款車色，經典消光黑、大漠沙狼棕、越野墨軍綠、極簡霧灰銀，不只擁有鮮明、時尚的外表，更重要的是，這四款車色還同時取樣了這片土地的顏色，這讓它們更具有獨特性和地域特色。

經典消光黑、大漠沙狼棕、越野墨軍綠、極簡霧灰銀，取樣自這片土地的色彩元素。
經典消光黑、大漠沙狼棕、越野墨軍綠、極簡霧灰銀，取樣自這片土地的色彩元素。
獨享愛車，跨上逃離都市的單車獨旅

這次拍攝 UDX 新形象拍攝特別邀請到品牌好友演員巫建和擔任形象大使，平時就喜愛將單車當作代步工具，在工作閒暇之餘，會騎上單車「讓心靈逃出城市」，燃燒肌力的同時，歸零自己，以便更好地進入角色。私下跟腳踏車形影不離的他，在這次騎乘後特別說道：「雖然在樹林、砂石等地騎乘，但是對地形的適應性很高，騎起來非常舒適、人性化。」「帶著電力的單車對我而言就是自由的展現」。

第一次與UDX接觸，卻像認識許久的經典老車，十分容易駕馭。
第一次與UDX接觸，卻像認識許久的經典老車，十分容易駕馭。
型隨機能，隨需求而誕生的風格配件

每個配件都有它各自的使命與用處，而非單純的裝飾；若有長距離需求的騎行者，只需安裝第二顆電池，即可讓電輔距離提升一倍；若想在露營區或非正規道路（OFF-ROAD）騎乘，則可替換不同胎紋的胖胎，來加強與崎嶇路面的摩擦力；並且可依照個人對燈的需求，選配復古大燈或 LED 小燈。每一種需求的排列組合，都能充分展現車主的獨特風格。

可依個人需求選擇大燈款、小燈款，或者選配第二顆電池，增加行駛距離。
可依個人需求選擇大燈款、小燈款，或者選配第二顆電池，增加行駛距離。
在崎嶇（OFF-ROAD）路面也可以透過不同胎面來加強抓地力與穩定性。
在崎嶇（OFF-ROAD）路面也可以透過不同胎面來加強抓地力與穩定性。
城市中的越野夢，即日起開放預購

開賣時間將在 2023 年 4 月 18 日起，於 SEic 官網線上、電商平台、全台門市接受預購，共推出四色：經典消光黑、極簡霧灰銀、越野墨軍綠、大漠沙狼棕，標配售價為 69,990 元，有興趣的朋友不妨把握普發$6,000的機會，為自己入手一台輕越野款的時尚電輔車。

【尺寸&重量】

總長度：171cm寬度(車把)：71cm高度(座椅)：79-110cm重量：35kg (含電池4.2kg)載重量：110kg

【基本規格&配備】

速度：法規上路25km/小時（改裝不在原廠保固範圍）範圍：充飽電可續航45~65km（依據騎乘者重量、速度及地形有所不同）剎車系統：高制動力油壓剎車系統齒輪：Shimano7段變速輪胎：Kenda 20''x 4.0''胖胎車架材質：高強度具吸震特性鉻鉬鋼（附專屬UDX獨一無二車身編號）配件包括：電池充電器、反光片、簡易維修工具、補漆瓶

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