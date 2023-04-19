LOEWE度假開趴！王淨嬌嗔「曹佑寧沒來」　王柏傑洩謝欣穎怪萌的

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而穿著牛仔套裝現身的王柏傑，一開口就羞認平常私下不會露腿，但身上成套的丹寧材質又有巧思印花，雖然開襟上衣開得頗低，「剛好側揹的包包背帶擋道，有點防護」。還洩露自己度假根本不太穿上衣，「以免有曬痕」；國境開放後都還沒出國的王柏傑，希望忙完《疫起》宣傳能去夏威夷度假衝浪，被問到會不會帶謝欣穎去？他直說要問問女友有沒有空，「她也沒有這麼閒」；還透露一般女生都會討厭太熱的地方，但「她還蠻奇怪的」，會大流汗的地方都很喜歡。
挺久沒現身時尚活動的劉以豪，穿上現場最酷的立體海芋葉背心，採用真實葉片製作的beLEAF純素皮革，每一件都有所不同，女款更是背部全裸，笑問劉以豪敢不敢挑戰？他竟大方回答「在大自然裡可能敢吧」。現場感染度假氣息，他直說最喜歡編織類的托特包，「感覺什麼都裝得進去」，去海邊也很方便；但出門其實喜歡輕便不愛麻煩的他，只要攜帶耳機、手機、太陽眼鏡和錢包就夠了。
相較於疫情後大家都想出國，對於度假的嚮往，劉以豪坦言「其實我只要想思考的時候，就會跑到山上或海邊」，回應頗有禪意；還悠悠表示，「出國的話，其實還沒有找到想去的地方」。
酷酷的朱軒洋大膽挑戰白色網狀上衣搭配拼色條紋短褲，受訪時秒回應「平常不會這樣穿」，身上最愛適合放手機的Anagram迷你棕櫚編織水桶包，對於只需帶上錢包、身分證、手機、眼鏡的他來說「蠻方便的」，透露也很常有人送，擁有多款都會輪流揹。而且下禮拜就要去日本沖繩的他，直說和今天氛圍心情超近。分享5月開拍新節目，將會在台灣到處跑「蠻有趣的」。
主打海島文化的LOEWE Paula's Ibiza，今季靈感源於創辦人兒時美好回憶，融入自然花草、海洋動物，到沙灘度假一定要堆沙的歡樂時光，也成為店裝創意。呼應度假心情，服裝著重在布料舒適質感、編織與織辮等細節，同時蘊含LOEWE工藝精神，尤其在音樂派對是穿的罩衫款式，方便下水前穿搭。還有度假必備的牛仔Polo衫、百慕達短褲，光滑小羊皮製的性感連身裙；在天然色彩布料上藍曬出有鯨魚、茴香花圖紋。
最受歡迎的配件部分，除了Iraca棕櫚纖維編織包、還有擁有三種尺寸的全新Font托特包，以全新編織手法製作搭配繽紛色彩；其中一只Petal編織包，擁有花瓣般外型；或為方款托特包綁上同質材編織玫瑰花。太陽眼鏡則以形塑海浪和火焰款式為主。
LOEWE Paula’s Ibiza系列自4/20起於專門店販售，4/20～5/14更攜手台北中山區瑪黑café打造期間限定店，快閃推出LOEWE限定下午茶套餐。採預約制並僅能透過加入LOEWE LINE官方帳號線上預約。預計4/21上午8點開放預約，限定店Café則於4/23～5/14對外營業。
LOEWE Paula’s Ibiza期間限定店
地址：MARAIS 台北中山（台北市中山區中山北路二段36巷18號）
電話：02-2536-6628