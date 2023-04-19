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LOEWE度假開趴！王淨嬌嗔「曹佑寧沒來」　王柏傑洩謝欣穎怪萌的

▲全新LOEWE Paula's Ibiza系列發表，邀來明星度假開趴。王淨受訪嬌嗔「明明曹佑寧又沒來，感覺都在問他」；王柏傑則透露謝欣穎蠻奇怪的，喜歡會大流汗的地方。（圖／記者蕭涵云攝）
▲全新LOEWE Paula's Ibiza系列發表，邀來明星度假開趴。王淨受訪嬌嗔「明明曹佑寧又沒來，感覺都在問他」；王柏傑則透露謝欣穎蠻奇怪的，喜歡會大流汗的地方。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/台北報導

全新LOEWE Paula's Ibiza系列發表，今（19）日邀來劉以豪、王淨、王柏傑、朱軒洋、管麟一起度假開趴，受訪時媒體頻頻關心情侶們的相處，惹得王淨嬌嗔「明明曹佑寧又沒來，感覺都在問他」；國境開放後都還沒出國的王柏傑，提到最想去夏威夷衝浪，被問到會不會帶謝欣穎去？他直說要問問女友有沒有空，「她也沒有這麼閒」，還透露一般女生都會討厭太熱的地方，但「她還蠻奇怪的」，會大流汗的地方都很喜歡。

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頻頻甜蜜放閃的王淨，以低胸鏤空設計的白色流蘇飾洋裝現身，許願希望暑假來臨可以去一趟沖繩。她指著身上的桃紅Bracelet Pouch皺摺小羊皮包說，其實自己早就入手黑色款，稱讚「不只可以肩揹，還能變成手環」很可愛。逛店分享有看到Paula's Ibiza系列幾款帽子，應該蠻適合喜歡戴帽的曹佑寧。受訪時透露，兩人喜歡的穿搭風格接近，自然而然「很容易撞衫，」才沒有特別在迷情侶款。對於媒體頻頻關切男友，惹得王淨嬌嗔「明明曹佑寧又沒來，感覺都在問他」。

▲迎接度假氣息，王淨穿上自在鏤空的流蘇洋裝。（圖／記者蕭涵云攝）
▲王淨越愛越大方，心情好到笑彎了眼睛。（圖／記者蕭涵云攝）
▲迎接度假氣息，王淨穿上自在鏤空的流蘇洋裝。（圖／記者蕭涵云攝）
▲迎接度假氣息，王淨穿上自在鏤空的流蘇洋裝搭配漸層色金魚印花牛仔外套。（圖／記者蕭涵云攝）
而穿著牛仔套裝現身的王柏傑，一開口就羞認平常私下不會露腿，但身上成套的丹寧材質又有巧思印花，雖然開襟上衣開得頗低，「剛好側揹的包包背帶擋道，有點防護」。還洩露自己度假根本不太穿上衣，「以免有曬痕」；國境開放後都還沒出國的王柏傑，希望忙完《疫起》宣傳能去夏威夷度假衝浪，被問到會不會帶謝欣穎去？他直說要問問女友有沒有空，「她也沒有這麼閒」；還透露一般女生都會討厭太熱的地方，但「她還蠻奇怪的」，會大流汗的地方都很喜歡。

▲王柏傑頗愛身上的牛仔套裝。（圖／記者蕭涵云攝）
▲王柏傑頗愛身上的牛仔套裝，搭配Slit 酒椰葉條紋編織包。（圖／記者蕭涵云攝）
挺久沒現身時尚活動的劉以豪，穿上現場最酷的立體海芋葉背心，採用真實葉片製作的beLEAF純素皮革，每一件都有所不同，女款更是背部全裸，笑問劉以豪敢不敢挑戰？他竟大方回答「在大自然裡可能敢吧」。現場感染度假氣息，他直說最喜歡編織類的托特包，「感覺什麼都裝得進去」，去海邊也很方便；但出門其實喜歡輕便不愛麻煩的他，只要攜帶耳機、手機、太陽眼鏡和錢包就夠了。

▲劉以豪穿上立體海芋葉背心搭配卡其色打褶寬褲，露出結實手臂。（圖／記者蕭涵云攝）
▲劉以豪穿上立體海芋葉背心搭配卡其色打褶寬褲，露出結實手臂。（圖／記者蕭涵云攝）
相較於疫情後大家都想出國，對於度假的嚮往，劉以豪坦言「其實我只要想思考的時候，就會跑到山上或海邊」，回應頗有禪意；還悠悠表示，「出國的話，其實還沒有找到想去的地方」。

▲劉以豪穿上最新Font 酒椰葉編織托特包，搭配Flow 科技網眼布麂皮運動鞋。（圖／記者蕭涵云攝）
▲劉以豪穿上最新Font 酒椰葉編織托特包，搭配Flow 科技網眼布麂皮運動鞋。（圖／記者蕭涵云攝）
酷酷的朱軒洋大膽挑戰白色網狀上衣搭配拼色條紋短褲，受訪時秒回應「平常不會這樣穿」，身上最愛適合放手機的Anagram迷你棕櫚編織水桶包，對於只需帶上錢包、身分證、手機、眼鏡的他來說「蠻方便的」，透露也很常有人送，擁有多款都會輪流揹。而且下禮拜就要去日本沖繩的他，直說和今天氛圍心情超近。分享5月開拍新節目，將會在台灣到處跑「蠻有趣的」。

▲朱軒洋大膽穿上白色網狀上衣、拼色條紋短褲，搭配Anagram迷你棕櫚編織水桶包與螢光橘涼鞋。（圖／記者蕭涵云攝）
▲朱軒洋大膽穿上白色網狀上衣、拼色條紋短褲，搭配Anagram迷你棕櫚編織水桶包與螢光橘涼鞋。（圖／記者蕭涵云攝）
主打海島文化的LOEWE Paula's Ibiza，今季靈感源於創辦人兒時美好回憶，融入自然花草、海洋動物，到沙灘度假一定要堆沙的歡樂時光，也成為店裝創意。呼應度假心情，服裝著重在布料舒適質感、編織與織辮等細節，同時蘊含LOEWE工藝精神，尤其在音樂派對是穿的罩衫款式，方便下水前穿搭。還有度假必備的牛仔Polo衫、百慕達短褲，光滑小羊皮製的性感連身裙；在天然色彩布料上藍曬出有鯨魚、茴香花圖紋。

▲全新LOEWE Paula’s Ibiza系列，以音樂與文化轉化夏日情調。（圖／記者蕭涵云攝）
▲全新LOEWE Paula’s Ibiza系列，以音樂與文化轉化夏日情調。（圖／記者蕭涵云攝）
▲源源不絕海島生活繆思的全新LOEWE Paula’s Ibiza系列。（圖／記者蕭涵云攝）
▲源源不絕海島生活繆思的全新LOEWE Paula’s Ibiza系列。（圖／記者蕭涵云攝）
最受歡迎的配件部分，除了Iraca棕櫚纖維編織包、還有擁有三種尺寸的全新Font托特包，以全新編織手法製作搭配繽紛色彩；其中一只Petal編織包，擁有花瓣般外型；或為方款托特包綁上同質材編織玫瑰花。太陽眼鏡則以形塑海浪和火焰款式為主。

▲LOEWE編織配件大受歡迎，輕盈的重量也很討喜。（圖／記者蕭涵云攝）
▲LOEWE編織配件大受歡迎，輕盈的重量與可愛造型相當討喜。（圖／記者蕭涵云攝）
LOEWE Paula’s Ibiza系列自4/20起於專門店販售，4/20～5/14更攜手台北中山區瑪黑café打造期間限定店，快閃推出LOEWE限定下午茶套餐。採預約制並僅能透過加入LOEWE LINE官方帳號線上預約。預計4/21上午8點開放預約，限定店Café則於4/23～5/14對外營業。

LOEWE Paula’s Ibiza期間限定店
地址：MARAIS 台北中山（台北市中山區中山北路二段36巷18號）
電話：02-2536-6628

▲倘佯於海灘、小艇及池畔的Ibiza文化，帶來愜意氛圍。（圖／記者蕭涵云攝）
▲倘佯於海灘、小艇及池畔的Ibiza文化，帶來愜意氛圍。（圖／記者蕭涵云攝）
▲彷彿海洋水藍色包款，又有如藍天一樣清朗。（圖／記者蕭涵云攝）
▲彷彿海洋水藍色包款，又有如藍天一樣清朗。（圖／記者蕭涵云攝）
▲LOEWE Paula’s Ibiza期間限定店，與瑪黑café合作推出LOEWE限定下午茶套餐，每套餐售價780元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲LOEWE Paula’s Ibiza期間限定店，與瑪黑café合作推出LOEWE限定下午茶套餐，每套餐售價780元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲LOEWE與瑪黑café合作推出限定下午茶套餐，每套餐售價780元。（圖／LOEWE提供）
▲LOEWE與瑪黑café合作推出限定下午茶套餐，每套餐售價780元。（圖／LOEWE提供）

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