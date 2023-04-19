豪華的極致Lexus說了算！全新LM發表舒適再進化

基隆青年注意！青年電動機車政策首波可能就是光陽電動機車 Ionex

▲ 基隆青年注意！青年電動機車政策首波可能就是光陽電動機車 Ionex
▲ 基隆青年注意！青年電動機車政策首波可能就是光陽電動機車 Ionex

2GameSome - 有車賞

從選舉到正式就職迄今，基隆市長謝國樑所推出的「青年電動機車政策」一直廣受關注，今日（4 月 19 日）迎來最新消息，光陽電動機車 Ionex 將成為首間參加「青年電動機車政策」的品牌，以 i-One 都會版與 S6 Rex 兩款車的換電版本為合作車型，以專案合作之姿，盡可能的符合「青年電動機車政策」需求。但謝國樑也繼續歡迎其他電動機車品牌前來討論合作機會，期望以開放式的方式增加基隆市的電動機車數量，以達到減碳、善盡社會公益為目的推動。

我是廣告 請繼續往下閱讀
記者會中光陽集團柯勝峯董事長感謝基隆市政府提供此機會，可參與基隆市青年電動機車計劃。
記者會中光陽集團柯勝峯董事長感謝基隆市政府提供此機會，可參與基隆市青年電動機車計劃。
要能符合「青年電動機車政策」的民眾，需要在民國 78 年至 92 年間出生，入籍基隆市滿 3 年、入手後連續 5 年每年達成4小時公益回饋等條件，才能獲得由基隆市政府補助 3 萬、中央補助 1 萬元、共計 4 萬元補助款，基隆市也期望能以 4 萬元為目標，歡迎所有電動機車品牌前來商談合作。

而以 Ionex 所推出的 i-One 與 S6 Rex 兩款車型，售價分別為新台幣 63,800 元與 82,800 元，未來將透過專案的方式，盡可能符合基隆市所推出的 4 萬元補助條件，避免民眾需要額外補貼購車金。

i-One 擁有 0-50km/h 僅需 5.6 秒的性能與 90km 續航里程，坐墊下的大容量置物空間與省力駐車架，提供聰明貼心的用車機能。S6Rex 以全能座駕為開發理念，僅需 3.9 秒就可完成 0-50km/h 加速過程，同時擁有 155km 續航表現，搭配僅 750mm 座高與加長坐墊，雙人乘載同樣輕鬆寫意；車輛上的多處掛鈎、舒適腳踏板、倒車鈕、USB 插座等，展現專為綠能騎士所設計的都會移動電動機車特色。

Ionex 將以 i-One 都會版與 S6 Rex 兩款車的換電版本為專案合作車型。
Ionex 將以 i-One 都會版與 S6 Rex 兩款車的換電版本為專案合作車型。
「青年電動機車政策」將持續4年，目標提供 5 萬台電動機車，今年先編列 1.2 萬輛的預算為主，Ionex 3.0 換電站目前於基隆數量約為 24 座，可提供約 500 輛 Ionex 3.0 電動機車使用，待兩者合作確認後，會持續發揮近來快速建站、高換店滿意度與滿電率的優勢繼續擴展，期望能提供民眾與過去相同的高使用滿意度。

SEic 單車工廠新推 UDX 德國輕越野電輔車！售價新台幣 69,990 元

2,221萬元起，Ferrari Purosangue 首款四門四座配置跑車，純正躍馬正式登台

Toyota入門電動車只要75萬 bZ3擁有600公里續航表現

【試駕】等了20年終於等到Mazda 6 20th Anniversary Edition

我是廣告 請繼續往下閱讀