國民黨苗栗縣第2選區立委　徐耀昌、邱鎮軍登記

我是廣告 請繼續往下閱讀
日前地方盛傳，前苗栗縣長徐耀昌有意回鍋參選立委，因家人反對而作罷，未料，就在登記截止前半小時，徐耀昌在苗栗縣長鍾東錦、副縣長鄧桂菊、苗栗縣議長李文斌以及妻子蔡麗卿等多人陪同下現身縣黨部，在最後一刻完成第2選區立委登記。
徐耀昌表示，地方上太多人勸進，他自認還有體力，對於中央各部會還算嫻熟，對於立委事務駕輕就熟，希望能發揮人脈、經驗，幫助縣府在地方的施政建設，讓苗栗更好。
徐耀昌透露，妻子蔡麗卿原本反對再選，把他的身分證藏起來，在眾人說服下，才終於首肯，轉變非常戲劇化。
邱鎮軍傍晚接受中央社記者電訪時表示，原本在黨內人士及各方好友勸進下，基於擴大服務理念，決定出面承擔，不過既然徐前縣長也登記，接下來就看黨內如何協調。
邱鎮軍說，就個人立場而言，國民黨在苗栗縣歷經去年縣長選戰，他不願看到黨內再度分裂，相信黨中央會找出圓滿的解決之道。
此外，徐耀昌去年縣長選舉期間，因違紀輔選鍾東錦，經縣黨部建議撤銷黨籍案，黨中央考紀會暫緩處理。苗栗縣黨部主委邱一峰告訴中央社記者，徐耀昌卸任前在黨內仍是指定中常委（黨籍縣市長），卸任後目前身分是中評委，仍具登記資格。
黨內人士擔憂，苗栗藍營第2選區立委是否演變成去年縣長選戰延長賽，繼續「黨內互打」。邱一峰表示，明天起將先進行參選同志協調作業，未來也不排除走黨內民主機制，進行初選，同時也將拜會地方意見領袖，匯集多方意見，找出最佳方案呈報黨中央，相關提名作業會在5月21日前完成。
至於苗栗第1選區，截至登記截止，黨內無人登記。邱一峰指出，現任立委陳超明目前雖暫時被停止黨權，但他擔任立委以來，為苗栗縣爭取逾新台幣453億元建設經費，鄉親都十分認同，縣黨部會將基層的心聲如實回報黨中央，提出以團結地方為優先的人選，一同為苗栗打拚。（編輯：方沛清）1120419