TSR全國機車錦標賽4/23首站登場　UniGirls啦啦隊到場助陣

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TSR全國機車錦標賽今年將TSRRC組、BikeA組規劃為積分賽制，帶領積分冠軍選手參加菲律賓TSR比賽，為台灣爭光，各車隊蓄勢待發，本站以電動機車EVS 10.0組競爭最為激烈。
電動機車EVS 10.0組
今年賽會透露將會在開幕站時揭曉電動機車的新賽制，體驗無聲的機車競速，是場上的觀戰亮點，常勝車隊Gogoro 是否能夠繼續保持領先地位，備受注目。
TSRRC組
結合ABCD各等級選手所組成的組別，各車隊都必須花盡心思來調整車輛以求達到最佳性能、發揮最大的潛力，操控著經過基礎改裝的車輛進行比賽，考驗著各選手的技術及經驗。
BikeA組
輕檔車賽事(150cc打檔車)的最高殿堂，合縱連橫的傳統強隊與多元結盟的新興勢力相遇，經過休賽季的調整，擬定新策略後將在場上互相抗衡，誰能脫穎而出。
4月23日當天「統一7-ELEVEn獅隊」專屬啦啦隊Uni Girls受邀擔任表演嘉賓，妮妮、yuki、Mina、Maggie、Joy、瑟七將到現場一起共襄盛舉，感受TSR全國機車錦標賽魅力，ELEVEN體育家族轉播團隊也將派出專業主播張鎮麟及資深TSR賽評曾冠智、場邊記者徐莉婷再次攜手搭檔，播報精彩熱血的機車運動賽事，想一睹各車隊及選手的精采表現，
4月23日下午一點起請鎖定有線電視ELEVEN體育二台、MOD214台、ELEVENSPORTS.com（官網/OTT）以及TSR協辦單位Reveno motosport YouTube頻道現場直播。