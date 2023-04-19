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TSR全國機車錦標賽4/23首站登場　UniGirls啦啦隊到場助陣

▲TSR全國機車錦標賽4/23首站登場，UniGirls啦啦隊到場助陣。（圖／Eleven Sports提供）
▲TSR全國機車錦標賽4/23首站登場，UniGirls啦啦隊到場助陣。（圖／Eleven Sports提供）

記者吳政紘/綜合報導

由TSR台灣騎士精神發展運動協會舉辦的2023年TSR全國機車錦標賽正式起跑，今年預計5站賽事，首站將於4月23日台南安定賽車場盛大舉行，「統一7-ELEVEn獅隊」專屬啦啦隊Uni Girls受邀擔任表演嘉賓，妮妮、yuki、Mina、Maggie、Joy、瑟七將到現場一起共襄盛舉。首場單站超過230台機車組隊報名人數創新高，ELEVEN SPORTS將從下午一點分別在有線電視、MOD、官方OTT及Reveno motosport YouTube頻道四大平台同步播出，透過轉播讓觀眾更了解專業的機車運動賽事。 

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▲TSR全國機車錦標賽4/23首站登場，UniGirls啦啦隊到場助陣。（圖／Eleven Sports提供）
▲TSR全國機車錦標賽4/23首站登場，UniGirls啦啦隊到場助陣。（圖／Eleven Sports提供）
舉辦已有18年的TSR全國機車錦標賽，今年邁向第19年，在TSR協會及全球唯一速可達多片式離合器的開發商Reveno的推動下，兩個主要比賽場地，台南安定賽車場及彰化溪湖K1賽車場設備大升級，包括跑道修繕、防護柵欄維護、建造全新轉播室等，讓國內車隊選手有了更完整的場地訓練，也讓更多人知道刺激的專業機車運動賽事是可以在安全場地進行，透過賽事促進產業發展與技術提升。

TSR全國機車錦標賽今年將TSRRC組、BikeA組規劃為積分賽制，帶領積分冠軍選手參加菲律賓TSR比賽，為台灣爭光，各車隊蓄勢待發，本站以電動機車EVS 10.0組競爭最為激烈。

電動機車EVS 10.0組

今年賽會透露將會在開幕站時揭曉電動機車的新賽制，體驗無聲的機車競速，是場上的觀戰亮點，常勝車隊Gogoro 是否能夠繼續保持領先地位，備受注目。

TSRRC組
結合ABCD各等級選手所組成的組別，各車隊都必須花盡心思來調整車輛以求達到最佳性能、發揮最大的潛力，操控著經過基礎改裝的車輛進行比賽，考驗著各選手的技術及經驗。 

BikeA組
輕檔車賽事(150cc打檔車)的最高殿堂，合縱連橫的傳統強隊與多元結盟的新興勢力相遇，經過休賽季的調整，擬定新策略後將在場上互相抗衡，誰能脫穎而出。

4月23日當天「統一7-ELEVEn獅隊」專屬啦啦隊Uni Girls受邀擔任表演嘉賓，妮妮、yuki、Mina、Maggie、Joy、瑟七將到現場一起共襄盛舉，感受TSR全國機車錦標賽魅力，ELEVEN體育家族轉播團隊也將派出專業主播張鎮麟及資深TSR賽評曾冠智、場邊記者徐莉婷再次攜手搭檔，播報精彩熱血的機車運動賽事，想一睹各車隊及選手的精采表現，

4月23日下午一點起請鎖定有線電視ELEVEN體育二台、MOD214台、ELEVENSPORTS.com（官網/OTT）以及TSR協辦單位Reveno motosport YouTube頻道現場直播。

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