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實則怕造反？中國成立「農管」部隊　專項執法引民怨

▲中國當局近來成立「農管」，引發熱議。圖為中國農民在水田中插秧。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國當局近來成立「農管」，引發熱議。圖為中國農民在水田中插秧。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

過去中國「城管」不當管理行為，多年來時常引發詬病。近日中國多地又傳出，出現了一個經過整合的「農業綜合行政執法」隊伍，雖然當局稱該隊伍職責是打擊「侵農害農」的違法行為，但這個被網友稱為「農管」的執法部門，被發現其實什麼都管，就連自家院子種的菜也都得經過他們點頭，因而成為新的民怨焦點。

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《大紀元》報導指出，中共當局將原來的種子、農藥、獸藥、飼料、農機、動植物檢疫防疫、農產品質量安全、漁政等多個領域的執法隊伍，整合成一支「農業綜合行政執法」隊。2022年底，中共農業農村部公布《農業綜合行政執法管理辦法》，自2023年1月1日起正式施行。當時官方稱，全國已成立2564個農業綜合行政執法相關機構，在編在崗執法人員超過8.2萬人。

不過有民眾發現，這支執法隊伍的制服，與各大城市設置的「城市管理」（城管）人員的制服，並無太大差異，僅以臂章用寫上「農業執法」4字作區別，且行為也類似於城管在城市內執法。

綜合網路訊息，有民眾反應農管不讓他在自家門前的樹上綁繩子曬被子；還有網友表示，漁塭多了的農管管理，至今已經去三次，要求魚塭周圍不能種玉米、豆子，原因是「有礙觀瞻」，但可以種黃瓜，該網友表示，農管還要求要修剪魚塭裡的樹等等。

中國農村最近還陸續傳出「退林還田」、被要求砍除種植的樹木而須改種農作物的事情。在「農業綜合行政執法」團隊成立並開始值勤後，傳出農戶被這些「農管」人員禁止在院內種瓜種菜，以及噴灑農藥也要先向「農管」申請核可。不少農民也擔心，農管拿著雞毛當令箭，擔心農民的合法權益受到侵害，又或者執行自己職責以外的事情。例如一些農村生活、農民生活等事情上，也會去執法，甚至出現亂收費現象。

《自由亞洲電台》報導指出，有黑龍江農民因為在田間焚燒到梗，414人被罰款1億782元，平均每人受罰逾43萬元。據報，湖北省農業綜合行政執法局副局長鬍濤表示，該省已經有5000名執法人員。

長期關注農民合法權益的鄭州維權人士賈靈敏向《自由亞洲電台》表示，農村農業部不是執法部門，並無執法權，「執法部門的成立要經過人大，這樣一搞就等於每個部門都可以成立一個執法隊，房管局是不是也可以成立一個執法隊？直接去把人家房子拆掉？你對老百姓進行處罰與私設公堂沒什麼區別，這嚴重違反憲法。」

旅澳歷史覺者李元華認為，中共在農村加強所謂「農管」，主要是針對民間抗暴，因為中共認為農村的不穩定因素越來越多。他向《大紀元》表示，農村之前很多青壯年，不管男女都到外去打工了，留下來就是兒童和老人，現在又成立了農管，實際上主要是針對那種出外打工沒有工作，然後返鄉的農民。

也有評論人士認為，中共當局要加強農村的治理，是「他們知道農村很多人現在失業，怕他們造反。」

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