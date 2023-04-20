中職／PS女孩互動贈獎！中信兄弟Rybit企業日盛大舉行
虛擬貨幣業者與實體產業結合的盛會！台灣USDT交易第一品牌Rybit幣錸加密貨幣交易所(rybit.com)在今年球季與中信兄弟合作，成為全年贊助商，即將在2023/5/5(五)盛大舉辦企業主題日，特別準備了球員簽名球抽獎、啦啦隊女孩近距離互動等福利，讓現場與線上觀賽的球迷們共襄盛舉。
記者吳政紘/綜合報導
Rybit是台灣合法安全的加密貨幣交易所，專注於提供便捷、實惠的USDT的買賣服務。USDT是加密貨幣圈的美元，其價格穩定、便於儲存、定價、與交易，通常是使用者投資幣圈時第一個入手的幣種。Rybit以簡單易操作的網站介面、優惠的匯率，打造民眾輕鬆進入web3世界的最佳入口。
賴永純表示：「身為本土加密貨幣交易所，Rybit 也熱愛激昂熱血的國球-棒球，因此想要拿出實際行動支持台灣棒球，很榮幸能成為中信兄弟全年贊助商！」除了購買周邊、門票舉辦抽獎活動送球迷，Rybit 也找了球團場邊靈魂人物——Passion Sisters啦啦隊隊長拍攝形象廣告(Rybit｜太低了吧！完整版廣告)，4/1 開幕賽時 Rybit 團隊亦在現場擺攤互動，免費贈送球迷好禮。
(圖為Rybit 4/1開幕賽擺攤畫面)
Rybit 近日在官方FB粉絲團與IG上公布，即將在5/5中信兄弟與富邦悍將的主場賽事舉辦企業日，預計將規劃贈票活動、邀請PS啦啦隊隊長與球迷近距離互動、現場擺攤、執行長與吉祥物開球......等，也會安排線上Twitch觀眾可以一起參與的抽獎活動，讓線上線下的球迷同樂。
期待這場虛擬貨幣業與實體產業碰撞出的美麗火花，想必對球迷與用戶而言，將會是一次難忘的體驗。