▲ 保時捷與福斯集團攜手加入皮革工作組織

我是廣告 請繼續往下閱讀
福斯集團採購執行董事會成員 Dirk Grosse-Loheide 表示：「福斯集團肩負供應鏈永續及公開透明的責任，保時捷與福斯集團旗下眾多品牌加入 LWG 為實現此目標邁出重要的一步，透過該組織的專業知識，使應用皮革的過程能更加永續。」
皮革工作組織主席 Christina Trautmann 表示：「我們致力於讓企業得以藉由可溯源的供應鏈，確保他們實踐採購永續皮革的責任。我們期待在保時捷和福斯集團各個品牌的積極參與以及支持之下，皮革產業的工具和生產方法能夠有所進步。」
保時捷藉由參與 LWG 展現形塑供應鏈更永續透明的野心。保時捷與福斯集團已分析包含皮革在內的 16 種原料供應鏈，在 2022 年初，保時捷制定皮革材料的規格，並自同年 4 月起，皮革供應商的所有新合約都必須遵守此規範。除此之外，他們還必須揭露皮革原料的產地，並由外部審計人員根據 LWG 提供的皮革永續性標準進行查核。因此，保時捷要求其供應商尊重動物福利，並確保他們生產和加工皮革的過程中負起永續責任，例如：生產的用水量有更嚴格的標準，同時也必須防止在鞣製過程中造成水汙染。
福斯集團每年在「福斯集團原料責任報告」中提供有關集團如何評估和避免上游供應鏈中永續風險的資訊。