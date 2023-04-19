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保時捷與福斯集團攜手加入皮革工作組織

▲ 保時捷與福斯集團攜手加入皮革工作組織
▲ 保時捷與福斯集團攜手加入皮革工作組織

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保時捷與福斯集團旗下品牌一同加入皮革工作組織（Leather Working Group, LWG），支持生產永續皮革。皮革工作組織是一個位在英國米爾頓凱恩斯（Milton Keynes）的非營利組織，擁有約 2,000 名股東。該組織致力於建立透明化的全球皮革供應鏈以及全球統一的環境與社會標準，並為皮革製造商提供認證。全球超過四分之一的皮革製品來自於LWG認證的皮革製造商，股東涵蓋皮革產業鏈中的製造商、供應商、品牌及協會等各個領域。

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保時捷採購執行董事會成員 Barbara Frenkel 表示：「對於保時捷客戶而言，皮革是品質的象徵。我們與供應鏈夥伴一同致力於遵守國際公認的標準，皮革製造廠在供應鏈中相當重要，他們值得獲得 LWG 的認證。」

福斯集團採購執行董事會成員 Dirk Grosse-Loheide 表示：「福斯集團肩負供應鏈永續及公開透明的責任，保時捷與福斯集團旗下眾多品牌加入 LWG 為實現此目標邁出重要的一步，透過該組織的專業知識，使應用皮革的過程能更加永續。」

皮革工作組織主席 Christina Trautmann 表示：「我們致力於讓企業得以藉由可溯源的供應鏈，確保他們實踐採購永續皮革的責任。我們期待在保時捷和福斯集團各個品牌的積極參與以及支持之下，皮革產業的工具和生產方法能夠有所進步。」

保時捷藉由參與 LWG 展現形塑供應鏈更永續透明的野心。保時捷與福斯集團已分析包含皮革在內的 16 種原料供應鏈，在 2022 年初，保時捷制定皮革材料的規格，並自同年 4 月起，皮革供應商的所有新合約都必須遵守此規範。除此之外，他們還必須揭露皮革原料的產地，並由外部審計人員根據 LWG 提供的皮革永續性標準進行查核。因此，保時捷要求其供應商尊重動物福利，並確保他們生產和加工皮革的過程中負起永續責任，例如：生產的用水量有更嚴格的標準，同時也必須防止在鞣製過程中造成水汙染。

福斯集團每年在「福斯集團原料責任報告」中提供有關集團如何評估和避免上游供應鏈中永續風險的資訊。

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