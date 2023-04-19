▲ Gogoro 合作 Enel X 義電智慧能源 加速台灣能源轉型

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Gogoro與 Enel X 的虛擬電廠於 2022 年展開前導測試計畫，驗證了當電網失衡時，Gogoro Network 電池交換站能夠安全降載、或在必要時饋電至電網。一旦電網恢復平衡， Enel X 的虛擬電廠會向 Gogoro Network 發送指令，使其電池交換站恢復一般用電。Gogoro Network 電池交換站在完成降載與饋電的同時，仍可讓消費者安心使用既有的電池交換服務，突顯 Gogoro Network 電池交換系統是支持台灣能源轉型的理想電力資源。聚合了 Gogoro Network 電池交換站的 Enel X 虛擬電廠，其功效與電力業者新建電廠以滿足用電需求相當。
雙方已於本月部署 500 個 Gogoro Network 電池交換站點、近 1,300 座電池交換機台參與台電電力交易平台輔助服務市場，並計劃於今年年中擴增至共 1,000 個站點、2,500 座機台，支援電網平衡與穩定運作。
台電總經理王耀庭表示：「Gogoro 與 Enel X（義電智慧能源）的合作由先前的前導測試計畫擴大到實現商業化落地，並將拓展至逾 1,000 個 Gogoro Network 電池交換站點，是台電輔助服務提高電力使用效率的重要里程碑。這也是全球電力產業大量使用再生能源的發展過程中必要的一項重要工作，更為企業與分散式資源積極投入台灣電力市場樹立新典範。 Enel X 的虛擬電廠聚合 Gogoro Network 電池交換站的電能負載，參與台電電力交易平台的輔助服務。我們的電力交易平台，允許像 Gogoro 一樣的企業成為電力產銷者，協助推動城市穩定電網平衡與運作。我們期許更多企業透過像 Enel X 的電力聚合商加入，共同為台灣能源轉型貢獻力量。」
Enel X 亞太區總裁 Jeff Renaud 表示：「我們與 Gogoro 的合作驗證了虛擬電廠是再生能源轉型的重要推手。新的分散式電力資源加速能源使用的電力化和去碳化，隨著這些新型電力資源的建立，虛擬電廠能集結這些資源並使其連接到更廣大的能源系統，進一步發揮更大的永續影響力，同時增加營收。我們的平台將成千上萬個『新電力資源』整合為單一資源，藉其協助平衡大型再生能源發電的間歇性，維持電力穩定。我們很高興此次攜手 Gogoro 樹立全球領先的虛擬電廠應用新典範，也期待未來持續擴大合作。」
據台電推估，未來電力共享經濟商機將上看新台幣百億元規模1。Enel X 在台灣能源市場上擁有最大的虛擬電廠，在台電電力交易平台中管理最多分散式電力資源2。
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