2023 Audi Twin Cup 台灣區決賽結果揭曉 優勝代表隊將進軍德國參與國際決賽
Audi Twin Cup為AUDI AG德國總部於1997年發起的比賽，旨在促進Audi團隊之間的溝通、協作與經驗分享，如今已成為全球性的比賽。往年僅為售後服務同仁的競賽，今年賽事擴大辦理，新增銷售人員賽程，讓售前與售後服務的同仁們透過交流提升工作技能、交換經驗，更促進團隊合作氛圍，進而創造最佳顧客體驗。
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自2011年起，台灣奧迪積極參與Audi Twin Cup，2021年因疫情影響轉為Audi eTwin Cup線上形式。在競賽過程中，來自全球各地的銷售與售後服務同仁同場切磋，透過良性競爭增進專業技能、提升自我成就感；台灣奧迪多年來以此為人才培育的重點項目，持續投入資源響應Audi Twin Cup。
台灣奧迪總裁安薩瑞(Rahil Ansari)表示：「Audi Twin Cup雙子盃不只是一個讓各國菁英相互競爭的競賽、讓售前售後人員大放異彩的平台，更是台灣奧迪積極培育在地人才的重點項目。台灣代表團隊的優秀表現令我驕傲，期待他們在全球Audi Twin Cup的精彩表現，把握與各國好手交流的機會，滿載而歸。」
台灣奧迪過去已經連續9年參賽，今年有來自各經銷商多達128組隊伍報名，經過首輪淘汰後選出24名選手參加4月13日在台灣福斯集團教育訓練中心舉行的「2023 Audi Twin Cup台灣區決賽」，決賽結果如下：
決選勝出的8位同仁將組隊成為台灣參賽團隊，於高強度密集訓練三個月後，前往德國慕尼黑參加2023 Audi Twin Cup 雙子盃世界決賽，爭取榮耀。
- 最佳新車銷售組：新莊－鄒昀峰 / 內湖－徐士勤
- 最佳中古車銷售組：新莊－黃炫儒 / 鳳山－巴文軒
- 最佳服務組：新竹－陳承林 / 濱江－王翔宇
- 最佳技術組：南港－李承錦 / 台南－任正洋