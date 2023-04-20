足球／「一周雙賽」變常態！台北競技主帥陳信安轟足協：害死球員

我是廣告 請繼續往下閱讀
今天開賽僅9分鐘，台北競技中場傳導失誤，台鋼把握機會殺到禁區，游家煌起腳破門，台北競技在第45分鐘靠角球攻勢試圖追平，可惜李宗陽遠射偏出，這是上半場台北競技最具威脅的一腳。
台北競技帶著0比1落後進入下半場，第53分鐘，黃聖傑禁區內妙傳，李宗陽錯失一對一進球機會，門前戳射被潘文傑左手擋出，台北競技下半場屢次反擊都無功而返，最終以0比1飲恨。
台北競技上季最後一次對上台鋼輸了0比7，儘管今天未能復仇，總教練陳信安仍稱讚子弟兵，「今天球員的表現很好，攻防兩端都非常專注，這才是我們球隊需要的，希望每一場都可以這樣。攻防改善了，整體打法就靈活一點。」
今年企甲罕見安排多次一周雙賽，陳信安不滿表示足協為了U20、U23國際賽才做此安排，只是為了消化賽程，完全沒考慮到會增加球員受傷機率，「你一直說企甲是職業聯賽，這樣賽程安排變成業餘聯賽了。」
「如果有球隊很多年輕球員要踢國際賽，可以該輪球隊停賽，之後補賽。可是你不能讓這些職業球員這樣打，這樣是害死他們，受傷率會變高。」陳信安直言全世界沒有人在7、8月踢球，除非寒帶國家，台灣夏季根本不適合踢球，如果配合大部分國家的職業聯賽改打9月到隔年5月，台灣也能銜接國際轉會期和國際賽事。
陳信安透露曾向足協表達意見，被回覆會考慮但沒有下文，「所以我們也建議，這個俱樂部的U20成員隨時可以登錄上一隊，可能有人數等限制。這也是對台灣足球有幫助。目前足協說還要克服技術問題，因球賽已經在進行了，我們希望儘快通過。」
台北競技本季重磅引援温智豪表示，過去在中國踢球時，因疫情關係進行了封閉賽區賽事，才會有一周多賽安排，球員疲勞度增加非常需要後勤支援多做物理上的治療，此外就是靠「意志力」撐下去，球隊則是考驗板凳深度，替補球員上來能否維持住同樣表現。