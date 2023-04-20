每年8000人罹口腔癌！口內出現「5大病兆」快就醫

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一旦罹患口腔癌，不僅影響患者張口咀嚼、吞嚥及言語功能，家庭將也會受影響，吳昭軍提醒，口腔癌是相對容易預防的癌症，避免養成吸菸、嚼檳榔習慣，定期檢查，早期治療，有效降低口腔癌發生風險；30歲以上有吸菸或嚼檳榔習慣的民眾，賺錢也要顧健康，千萬不要忘了每2年接受1次口腔黏膜檢查。
國健署指出，定期檢查、早期發現口腔病灶是提升存活率與降低治療難度的關鍵，民眾若發現口內出現「破斑硬突腫」其中之一的情形，應儘速就醫。
國健署進一步解釋，破是指口腔黏膜破皮超過兩週未癒合、斑為口腔黏膜出現不明的紅斑或白斑、硬為口腔黏膜逐漸變硬、緊，最終嘴巴張不開、突是口腔黏膜表面不規則突起、腫為臉或頸部出現腫塊或兩側不對稱 。
經國民健康署口腔黏膜檢查分析資料發現，透過篩檢發現的口腔病變者，有77%屬癌前病變及早期癌症，口腔黏膜檢查的目的是要及早找出癌前病變，並儘早加以治療，以阻斷其轉變為癌症的機會。
台灣頭頸部腫瘤醫學會理事長朱本元提醒，口腔的病變容易被發現，張開嘴就可以找得到，民眾發現異常後亦應立即接受治療，不僅顏面外觀及口腔功能較不受影響，生活品質也較好，5年存活率更高達8成，預後佳，但若延遲發現或置之不理，未去治療，則晚期個案存活率通常不到4成。
國健署補助30歲以上有嚼檳榔（含已戒檳榔）或吸菸民眾、18歲以上至未滿30歲有嚼檳榔（含已戒檳榔）原住民，每2年1次口腔黏膜檢查，只要持健保卡至耳鼻喉科或牙科即可接受篩檢服務。實證顯示，定期口腔黏膜檢查可降低21 %晚期口腔癌的發生風險及26%口腔癌的死亡風險，因此有吸菸、嚼檳榔民眾，一定養成每2年定期篩檢習慣，以遠離口腔癌的威脅。
國健署提醒，預防口腔癌把握3重點「拒菸檳、定期篩、早治療」，呼籲國人避免養成吸菸或嚼檳榔習慣，而有吸菸或嚼檳榔的朋友應戒除，並定期利用政府補助每2年1次的口腔黏膜檢查，更重要是及早發現，趕快去治療就可有效降低口腔癌發生風險。