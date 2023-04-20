美女主播洪淑芬遊日本被「驚喜告白」 賞櫻泡湯充電身心
洪淑芬常在臉書分享工作與旅行照片，從事新聞工作，對她而言，最好的放鬆方式就是走出戶外，抱持著工作敬業、旅行盡興的心態，這次她也到日本玩6天，藉由泡湯、賞櫻充電身心，過程中，還驚喜被告白。
記者侯家瑜/綜合報導
日前洪淑芬結束6天的日本充電行，趁著山上的櫻花滿開，前往東京郊外享受「箱根溫泉」，在木浴桶裡看著藍天白雲，超級舒心，「我的生活很單純，不是在工作，就是在旅行的路上。」洪淑芬也分享這次在東京餐廳排隊時，認識來自土耳其的一家三口，巧合的是那位爸爸也是媒體人，還分享很多他與土耳其政要的合照，同行的小女兒則用生澀的日文，跟她自我介紹，還用手機翻譯軟體，向洪淑芬告白「妳好漂亮」，可愛的舉動讓洪淑芬極為難忘。
不僅播報新聞，同時也身為節目《洪流洞見》的主持人，這讓洪淑芬外出旅遊也不忘兼顧工作，手機裡10多個新聞相關的APP，讓她即使在休假時，也可以隨時切入工作模式，同步掌握各界新聞訊息，手機除了讓她便於關注新聞，也會使用APP來記錄168斷食的時間，「不僅方便，也提醒自己進食的時間以及忙碌時要多喝水。」就她看來手機已是現代人非常重要的日常配備。