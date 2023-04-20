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雨炸台中林靜儀質疑未清淤　盧秀燕：海線雨量超過負荷

▲台中海線嚴重淹水，民眾機車無法通過，只好徒步涉險上班。（圖／林靜儀提供，2023.04.20）
▲台中海線嚴重淹水，民眾機車無法通過，只好徒步涉險上班。（圖／林靜儀提供，2023.04.20）

記者顏幸如／台中報導

中部地區遭雷雨轟炸一夜，立委林靜儀上午在臉書PO出沙鹿、龍井等多處淹水畫面，質疑市府「到底有沒有清淤防災啦？」台中市長盧秀燕表示，海線地區雨量幾乎都超過100毫米，現有側溝設計負荷量在76在40毫米之間，強降雨超過負荷導致淹水，目前已逐一排除，上午11點前積水已經全退。

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▲台中都會公園附近，機車被大水衝倒，熱心騎士上前幫忙。（圖／台中市議員林祈烽提供，2023.04.20）
▲台中都會公園附近，機車被大水衝倒，熱心騎士上前幫忙。（圖／台中市議員林祈烽提供，2023.04.20）
林靜儀指出，今（20）日清晨豪大雨後，海線的沙鹿、龍井出現多處嚴重淹水路段，服務團隊緊急聯繫調派抽水機前往協助，也呼籲民眾冒雨出門時千萬小心，她也忍不住在臉書問：「市府到底有沒有事先清淤防災啦！」

▲台中市龍井區洩水不及，水溝裡的水不斷湧上馬路。（圖／林靜儀提供，2023.04.20）
▲台中市龍井區洩水不及，水溝裡的水不斷湧上馬路。（圖／林靜儀提供，2023.04.20）
▲中科聯外道路嚴重淹水，欲上班者卡在路上動彈不得。（圖／林靜儀提供，2023.04.20）
▲中科聯外道路嚴重淹水，欲上班者卡在路上動彈不得。（圖／林靜儀提供，2023.04.20）
台中市政府昨晚20時開設水災災害3級應變中心，今（20）日上午10時升級為2級開設，盧秀燕和一級主管穿著防災應變中心背心列席議會，多位藍綠白議員質詢淹水問題、質疑市府不先派警力在重大淹水路段交通管制。盧秀燕表示，目前雷雨胞還在台中上空，各區公所不斷通報災情，市府都有掌握。所有可用警力都派出去了，但台中有上萬條道路，範圍實在太大。

▲盧秀燕上午穿著防災應變中心背心列席議會。（圖／台中市政府提供，2023.04.20）
▲盧秀燕上午穿著防災應變中心背心列席議會。（圖／台中市政府提供，2023.04.20）
盧秀燕說，各縣市政府排水側溝設計，舊溝排水量是40毫米、新溝76毫米，但台中29個行政區，過去24小時降雨量有17區超過100毫米，上午10時之前道路淹水通報19件、已排除7件。

▲大里、霧峰地區多處路樹倒塌。（圖／台中市議員江和樹提供，2023.04.20）
▲大里、霧峰地區多處路樹倒塌。（圖／台中市議員江和樹提供，2023.04.20）
水利局長范世億表示，海線地區24小時瞬間累積雨量大，大甲、外埔、大安地區皆超過150毫米，沙鹿、清水、龍井等地區超過100毫米，已超出現有側溝設計負荷量，現階段請同仁迅速協助處理積水區域、排除狀況，後續將與建設局研議，從長計畫改善排水問題。

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