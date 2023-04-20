誰盜圖？雨炸台中 林靜儀、顏寬恒臉書災情畫面竟雷同
雨炸台中海線、淹水頻傳，地方民代紛紛在臉書反映災情。立委林靜儀和下屆競選對手顏寬恒，卻不約而同發佈同張照片，有人以為這是勘災實照，還留言「立委勘察要注意安全」。網友打趣「兩人默契未免太好」、「究竟是誰盜圖？」林靜儀服務處揭曉答案，表示這張照片出自地方臉書社團「龍井之鄉」。
記者顏幸如／台中報導
中部地區遭雷雨轟炸一夜，立委林靜儀今（20）日上午8點多在臉書PO出沙鹿、龍井等多處淹水畫面，質疑「市府到底有沒有清淤防災啦？」多位網友大罵「市長去哪兒了」、「才下個雨就淹成這樣」。
前國民黨立委顏寬恒，也在9點多上傳海線災情整理資料，民眾痛罵林靜儀「在任的不見了，參選的卻比在任的辛苦」、「這才是好立委，林大立委在哪裡？選民你有看到影嗎？」
有趣的是，顏寬恒和林靜儀都貼出同一張照片，支持者還在這張照片下留言「外出勘察要注意安全！認真的委員加油！」地方民眾看到不禁笑稱「這兩人還真是有默契」、「所以，到底是誰盜誰的圖？」
《NOWnews今日新聞》記者詢問較早發文的林靜儀團隊，助理表示，團隊成員在有3萬成員的地方臉書社團「龍井之鄉」看到這張照片，因此傳送到團隊群組，呼籲民眾注意安全。