▲ Jaguar Land Rover 迎巨大改革，加速電氣化轉換速度！

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Jaguar Land Rover, CEO, Adrian Mardell 表示：「自兩年前我們啟動了 Reimagine 品牌策略，我們即邁向了大幅的進展，包括推出兩款廣受好評的現代奢華車型 - Range Rover 與 Range Rover Sport和加入銷售創下紀錄的 Defender 車系家族。儘管面對疫情和晶片短缺等不利情況下，我們仍逆風向上實現了既定目標，並成功地提高了我們最具利潤的車型產量，得以在第三季度實現盈利。」
今天，我很自豪的宣布我們正在加速我們的電氣化進程，包括我們位於英國的一間工廠和新世代中型豪華 SUV 車體架構將完全轉型純電。這項投資使我們能夠實現現代奢華電動車的未來與新技術的開發，並重申我們到 2039 年實現淨零碳排放的承諾。」
Jaguar Land Rover 宣布次世代電氣化進程的相關消息，預計今年下半年將開始邀請客戶預訂現代奢華的 Range Rover 純電車型。次世代中型 SUV 中的第一款將是 Range Rover 家族的純電動車型，將於 2025 年推出，並在默西塞德郡（Merseyside）的 Halewood 廠區生產製造，此舉也進一步確立 Jaguar Land Rover 對英國汽車產業未來發展的承諾。
雖然 EMA 將以發展純電為方向，但隨著某些市場電氣化趨勢的增加，Jaguar Land Rover 仍保留使用於 Range Rover 和 Range Rover Sport 上，具備靈活性的模組化 MLA 車身架構，提供內燃機（ICE）、混合動力和純電（BEV）等選擇。這為 Jaguar Land Rover 提供了動力的多元性，針對各別市場不同的淨零碳排時程，可以調整其車輛編成以滿足全球不同市場的需求。
作為 Reimagine 品牌策略的下一步，Jaguar Land Rover 將採用「House of Brands」的溝通策略，分別為 Range Rover、Defender、Discovery 和 Jaguar，以強化每個品牌的獨特性，實現公司願景，成為世界上最令人嚮往的現代奢華汽車品牌的製造商，為最頂尖的客戶提供服務。
關於「House of Brands」，Jaguar Land Rover 首席創意長，Gerry McGovern OBE 說到：「House of Brands 的形成是我們 Reimagine 戰略的關鍵，這是一種自然演進，目的是提升和擴大我們饒富特色的英國品牌的獨特性。我們的最終願景是為我們的客戶建立真正引人入勝的體驗，隨著時間的推移，從而為我們的品牌建立長期的高價值，並達成 Jaguar Land Rover 永續發展的目標。」
Jaguar Land Rover 同時宣布未來三款全新設計的現代奢華 Jaguar 車款中，第一款將是在英國西米德蘭茲郡（Midlands）的 Solihull 所生產的 4 門 GT車型。具備超過以往任何一款 Jaguar 車型的動力輸出，續航里程可達 700 公里（430 英里），預期價格將超過 100,000 英鎊，新車款將建立在專屬於 Jaguar，名為「JEA」的獨有架構上。 Jaguar 新款 4 門 GT車型的更多細節將於今年發布，並於 2024 年起在特定市場上市銷售，預計於 2025 年開始交付給客戶。
Gerry McGovern OBE 說到 :「我們從根本上將 Jaguar 重新定義為一個全新現代奢華品牌。Jaguar 轉型的關鍵在於透過設計傳達出它們獨一無二的風格」。
Jaguar Land Rover, CEO, Adrian Mardell 表示：「隨著豪華 SUV 創始者 - Range Rover 將於今年開始提供純電車型的預購以及三款全新設計、令人嘆為觀止的 Jaguar 電動車型中的第一款將於 2025 年推出，作為一間現代奢華汽車品牌，我們正在進入一個令人興奮的嶄新純電時代。」
除了位於英國默西塞德郡（Merseyside）的 Halewood 工廠將成為純電車款生產基地，下一代中型 SUV 架構、電氣模組化架構 （EMA） 也將是以純電為目標打造。Jaguar Land Rover 還宣布其位於英國伍爾弗漢普頓（Wolverhampton）的引擎製造中心，目前為其車輛生產 Ingenium 內燃機，未來將在電氣化方面為雙品牌的次世代車款生產電能驅動單元和電池組，並將更名為電能驅動生產中心以對應其調整。
對於歷史悠久的布羅姆威奇堡（Castle Bromwich）廠區的未來亦有相關規劃，Jaguar Land Rover 證實將透過為次世代電動汽車提供車身，其為雙品牌準備壓製車身金屬件的沖壓設施將得以延續，在公司的電動化未來中發揮關鍵作用。Jaguar Land Rover 將繼續發展布羅姆威奇堡（Castle Bromwich）工廠其他部分的用途。