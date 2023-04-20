大雷雨轟炸！星宇、長榮3架班機飛行途中遭雷擊　幸全數安全降落

大雨特報不準？眾嗆：南部沒半滴雨　氣象粉專高EQ解釋了

▲受到鋒面影響，最強春雨為中北部帶來豐沛的降雨，甚至多到有些縣市早上還出現淹水情況。（圖／記者葉政勳攝）
▲受到鋒面影響，最強春雨為中北部帶來豐沛的降雨，甚至多到有些縣市早上還出現淹水情況。（圖／記者葉政勳攝）

記者張嘉哲/綜合報導

受到鋒面影響，最強春雨為中北部帶來豐沛的降雨，甚至多到有些縣市早上還出現淹水情況。不過南部地區包括台南、高雄、屏東雖然有在19日下起陣雨，不過雨勢斷斷續續，到20日一大早甚至是大晴天，讓不少市民在臉書發文抱怨，甚至到氣象粉專砲轟「預測根本不準」。稍早，台灣颱風論壇也發文高EQ做出回應，讓不少粉絲大讚！

我是廣告 請繼續往下閱讀
氣象局上午針對多個縣市發布大雨特報，然而中北部地區從昨晚開始就雨勢不斷，早上甚至多個縣市有淹水災情傳出ㄝ唯獨南高屏地區的網友紛紛表示「好乾好乾！我們這裡大晴天」、「一滴水都沒有，救救台南啊」、「救高雄一下吧，真的沒水」、「夭壽喔！高雄真的沒有半滴啦」。

而時至中午11點，氣象局再度發布大雨特報，包括「台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島」都涵蓋在其中，結果還是沒下雨，讓不少在地網友傻眼表示「預測很豐滿，希望現實別骨感」、「傻眼，根本就沒下雨，還發布大雨特報喔」、「氣象都好不準」、「最後一搏的機會！希望不要再沒下了，預測每次都不準」。

▲
▲南台灣上半天無感，下半天將迎來「紫爆」雨勢。（圖/台灣颱風論壇）
對此，氣象粉專「台灣颱風論壇」也發出最新動態表示「中部的強烈雷雨帶開始往南移動，台中、彰化、雲林大雷雨持續中，許多地方已經出現劇烈雨勢，接下來換嘉義將下大雨了！台南、高雄、屏東沿海陸續有對流發展，稍晚雷雨帶發展的情況也會變頻繁！一定要帶雨具出門！別因為目前還是出太陽！就以為都不會下雨！」面對這麼多負評，還是耐心提點，貼文讓不少網友大力支持表示「小編辛苦了！哪有100%的預報啊，誰不想要下雨挹注水庫」、「辛苦這些小編跟專家們....辛苦提供資訊還要被罵」。

雖然昨日的降雨對南部缺水情況改善有限，不過氣象局仍持續針對15縣市發布大豪雨、豪雨、大雨特報；此外，今日鋒面往南移動，上半天降雨熱區落在中北部，下半天轉移至南部，因此午後南部的將與是否能挹注水庫水情格外重要，預計明（21）日降雨才會慢慢趨緩，請民眾外出務必特別小心，並持續關注最新天氣動態。

最強春雨狂炸整晚！3縣市直接淹水　鋒面「影響南部時間」曝光

暴雨鋒面抵達南台灣！未來「20小時雨區」曝光　14縣市豪大雨特報

大雨「衣服曬不乾」超煩？譚敦慈2招救援　除濕機正確用法曝光

鋒面雨彈狂轟！氣象局「大雨特報」再升級　鄭明典揭暴雨原因

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀