大雨特報不準？眾嗆：南部沒半滴雨　氣象粉專高EQ解釋了

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而時至中午11點，氣象局再度發布大雨特報，包括「台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島」都涵蓋在其中，結果還是沒下雨，讓不少在地網友傻眼表示「預測很豐滿，希望現實別骨感」、「傻眼，根本就沒下雨，還發布大雨特報喔」、「氣象都好不準」、「最後一搏的機會！希望不要再沒下了，預測每次都不準」。
對此，氣象粉專「台灣颱風論壇」也發出最新動態表示「中部的強烈雷雨帶開始往南移動，台中、彰化、雲林大雷雨持續中，許多地方已經出現劇烈雨勢，接下來換嘉義將下大雨了！台南、高雄、屏東沿海陸續有對流發展，稍晚雷雨帶發展的情況也會變頻繁！一定要帶雨具出門！別因為目前還是出太陽！就以為都不會下雨！」面對這麼多負評，還是耐心提點，貼文讓不少網友大力支持表示「小編辛苦了！哪有100%的預報啊，誰不想要下雨挹注水庫」、「辛苦這些小編跟專家們....辛苦提供資訊還要被罵」。
雖然昨日的降雨對南部缺水情況改善有限，不過氣象局仍持續針對15縣市發布大豪雨、豪雨、大雨特報；此外，今日鋒面往南移動，上半天降雨熱區落在中北部，下半天轉移至南部，因此午後南部的將與是否能挹注水庫水情格外重要，預計明（21）日降雨才會慢慢趨緩，請民眾外出務必特別小心，並持續關注最新天氣動態。