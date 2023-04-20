▲ HYUNDAI 商用車導入 5 噸新車大霸王 QT500 即日開放預訂第四季交車

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HYUNDA I商用車行銷 130 餘國家，以韓國、歐洲、美國、日本四大研發基地，從商務廂型車到多人座巴士，從 3.325 噸貨車到 40 噸以上拖曳車，訴求歐化設計、動力高效能、組裝高品質及人性化舒適特點，2022 年全球銷售量超過15萬輛。全新導入國產大霸王 QT500，三大優勢搶攻中短程貨運市場，同級最寬超大貨床，實測雙棧板寬載貨容積同級之最；同級最大寬體車艙，歐系思維首重人體工學駕駛艙設計，長程駕駛工作環境不易疲累，事業打拼城際運輸輕鬆完成；領先配備重車級氣壓煞車系統，有效抑制動態減短煞車距離，危急時刻提供最有效安全防護。
HYUNDAI 賦予大霸王 QT500 高安全性科技，標配 VDC 車身動態控制系統、AEBS 緊急煞車輔助系統，並導入 LDWS 車道偏移警示系統，強化運途安全防護，符合法規配備四路行車紀錄器、數位行車記錄儀等。
全新國產 5 噸大霸王 QT500 搭載 2.8L 六期環保柴油引擎，最大馬力 150ps、最大扭力 40.8kgm，共有中、長軸及手排、自手排四種車型 150 萬起，詳情洽詢 HYUNDAI 商用車展示中心。總經銷南陽實業全台四大經銷商由北到南開設 9 處據點專營大霸王 QT500 銷售與保修服務。