Gogoro 合作 Enel X 義電智慧能源 加速台灣能源轉型

Polestar 4最大馬力544匹 沒有後擋風玻璃超前衛

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

Polestar變身成為電動品牌之後，車款總是以新穎又簡潔的北歐風格引發車壇關注，現在Polestar 4的發表更是受人討論，因為這輛車是品牌有史以來最快的車型，同時沒有了後擋風玻璃的設計，整輛車看起來又更有未來感受。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Polestar 4是品牌有史以來跑得最快的車輛，百公里加速只要3.8秒就可以完成。
Polestar 4是品牌有史以來跑得最快的車輛，百公里加速只要3.8秒就可以完成。
Polestar 4是該品牌當中的最新電動休旅車款，在價格方面介於了轎車Polestar 2以及更大的Polestar 3之間，動力部分提供了單電動馬達的272匹/35公斤米的入門版本以及雙電動馬達的544匹/70公斤米，後者將會在3.8秒內就完成百公里加速，是品牌有史以來最快的車款，比起動力更大的Polestar 1還要更猛，而根據美國EPA的測試規範下單馬達車型擁有480公里的續航里程，兩款車型都配備了102kWh的電池組，並且可以使用200kW的快充系統。

沒有後擋風玻璃配置是這輛車最大的特色之一，原廠認為電子後照鏡可以看到更多的影像。
沒有後擋風玻璃配置是這輛車最大的特色之一，原廠認為電子後照鏡可以看到更多的影像。
Polestar 4也擁著車良好的空力考量，像是車頭的設計以及隱藏式的車門把手，加上無窗框的配置都可以降低風阻，這輛車長4,839mm、寬2,139mm、高1,544mm，軸距則為2,999mm，這樣的表現意味著內部空間與Audi Q7一樣，但是整個車體是更短的，特別的是在後擋風玻璃的部分直接取消，原廠表示因為電子後照鏡可以看到更多畫面，如果在夜間的視覺感受也比傳統後照鏡更好，取消了後擋風玻璃的設計也可以讓車體設計擁有更多的變化，考驗著消費者能不能接受這樣的改變。

軸距接近3公尺，等同於擁有像是Audi Q7一樣的內裝空間。
軸距接近3公尺，等同於擁有像是Audi Q7一樣的內裝空間。
當然這輛車也擁有極佳的安全性，9具安全氣囊、12顆攝影鏡頭、1個雷達系統以及12個超音波偵測，讓車輛擁有最全面的主動安全保護，此外駕駛座前方的10.2吋數位儀表可以傳達重要資訊，同時還有著14.7吋的抬頭顯示器，讓駕駛可以更容易取得訊息，中央的車載娛樂系統螢幕也來到驚人的15.4吋，使用的是Android Automotive OS系統，因此可以自由地運用Google地圖、Google智能助理和Google Play商店，以及Apple CarPlay功能。

車內擁有多個大型螢幕，而抬頭顯示器部分面積來到14.7吋，將可以呈現許多車輛及道路資訊。
車內擁有多個大型螢幕，而抬頭顯示器部分面積來到14.7吋，將可以呈現許多車輛及道路資訊。
而內裝部分有許多高級感受的鋪陳，像是可選配的Nappa皮革包覆座椅，而且還有通風以及按摩功能，同時也有變色玻璃車頂的選配，當然性能方面他們也提供了像是經由Polestar Engineered底盤調校過後的性能套件選配，此套件當中還包含了22吋輪圈、Brembo煞車系統，目前這輛車將會在今年的11月於中國開始生產並推出，而到了2024年才會開始於各地市場販售，現在推估這輛車的入門價格為6萬美金，折合台幣約183.8萬元。

車內提供許多高級的選配可以購買，目前這輛車將會於今年11月在中國開始生產。
車內提供許多高級的選配可以購買，目前這輛車將會於今年11月在中國開始生產。

HYUNDAI 商用車導入 5 噸新車大霸王 QT500 即日開放預訂第四季交車

特斯拉營收成長24% 降價影響淨利、EPS低於預期

Jaguar Land Rover 迎巨大改革，加速電氣化轉換速度！

Tesla又降價啦，Model 3不到4萬美元開回家

我是廣告 請繼續往下閱讀