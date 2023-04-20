Polestar 4最大馬力544匹 沒有後擋風玻璃超前衛

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Polestar 4是該品牌當中的最新電動休旅車款，在價格方面介於了轎車Polestar 2以及更大的Polestar 3之間，動力部分提供了單電動馬達的272匹/35公斤米的入門版本以及雙電動馬達的544匹/70公斤米，後者將會在3.8秒內就完成百公里加速，是品牌有史以來最快的車款，比起動力更大的Polestar 1還要更猛，而根據美國EPA的測試規範下單馬達車型擁有480公里的續航里程，兩款車型都配備了102kWh的電池組，並且可以使用200kW的快充系統。
Polestar 4也擁著車良好的空力考量，像是車頭的設計以及隱藏式的車門把手，加上無窗框的配置都可以降低風阻，這輛車長4,839mm、寬2,139mm、高1,544mm，軸距則為2,999mm，這樣的表現意味著內部空間與Audi Q7一樣，但是整個車體是更短的，特別的是在後擋風玻璃的部分直接取消，原廠表示因為電子後照鏡可以看到更多畫面，如果在夜間的視覺感受也比傳統後照鏡更好，取消了後擋風玻璃的設計也可以讓車體設計擁有更多的變化，考驗著消費者能不能接受這樣的改變。
當然這輛車也擁有極佳的安全性，9具安全氣囊、12顆攝影鏡頭、1個雷達系統以及12個超音波偵測，讓車輛擁有最全面的主動安全保護，此外駕駛座前方的10.2吋數位儀表可以傳達重要資訊，同時還有著14.7吋的抬頭顯示器，讓駕駛可以更容易取得訊息，中央的車載娛樂系統螢幕也來到驚人的15.4吋，使用的是Android Automotive OS系統，因此可以自由地運用Google地圖、Google智能助理和Google Play商店，以及Apple CarPlay功能。
而內裝部分有許多高級感受的鋪陳，像是可選配的Nappa皮革包覆座椅，而且還有通風以及按摩功能，同時也有變色玻璃車頂的選配，當然性能方面他們也提供了像是經由Polestar Engineered底盤調校過後的性能套件選配，此套件當中還包含了22吋輪圈、Brembo煞車系統，目前這輛車將會在今年的11月於中國開始生產並推出，而到了2024年才會開始於各地市場販售，現在推估這輛車的入門價格為6萬美金，折合台幣約183.8萬元。