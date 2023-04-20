淚灑服務處　何志偉：黨提名候選人必全力幫忙

民進黨今（20）日公布台北市第二選區（士林、大同），最終由資深議員王世堅擊敗現任立委何志偉。對此何志偉下午2時許於服務處發表談話並接受訪問，他感謝每位支持過他的朋友，也要恭喜王世堅勝選，強調只要是民進黨提名的候選人，自己一定是全力以赴幫忙，這部分不用擔心，不管民調差距再小，結果就是結果，在黨的機制下，就是要祝福對方、一起加油，「大我永遠勝過小我」，直到結束訪問，一旁里長送上擁抱並給予鼓勵，讓何志偉不禁淚崩，落下男兒淚。
記者陳威叡／台北報導
何志偉表示，首先要感謝每一個溫暖支持過他的朋友，同時也要恭喜王世堅勝選，當然下一步一定要努力為民進黨下一屆總統賴清德全力團結、一起打拚，自己絕對不會缺席。這次初選有很多好朋友幫忙，真的非常感謝，每一份他都放在心裡、感謝在心裡。
媒體問及是否是主席牌失靈，何志偉表示，這只是一場初選，無關派系，還是很感謝很多朋友幫忙，透過初選，每次考驗都會讓他變成更好的人，也感謝所有挑戰。
外界關注是否支持王世堅或脫黨參選，何志偉強調， 只要是民進黨提名的候選人，一定全力以赴的幫忙，當年補選獲得主席蔡英文的徵召，都是按照機制跟黨內共識在走，所以不用擔心，「只要是黨提名，都會支持與幫忙。」
至於4年後是否將在挑戰立委，何志偉說，人生的路越走越寬廣，未來要做什麼，之後會跟大家報告，但只要自己還在崗位上的一天，會盡自己所有的努力，近期關注的公共議題也看到成果，包括1280月票也降價成1200元等。
面對民調結果，何志偉坦言，說沒有心情或情緒是不可能的，但心中就是抱持感謝，的確差距並不大，當然要恭喜對手，也要謝謝每一位替他加油的人。
至於下一步規劃，何志偉說，民調不管差距再小，結果就是結果，這些在黨的機制下，就是要祝福對方、一起加油，強調大我永遠勝過小我，「我心中最重要的是賴清德，何志偉絕對不會缺席。」