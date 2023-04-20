估于美人參選傷國民黨　綠基層：如黃珊珊「變色龍」形象將被檢驗

人物／敢言說真話、願賭服輸　王世堅阻何志偉立委連任路

▲台北市議員王世堅贏得民進黨士林、大同區立委初選。（圖／記者呂炯昌攝）
▲台北市議員王世堅贏得民進黨士林、大同區立委初選。（圖／記者呂炯昌攝）

記者呂炯昌／台北報導

民進黨台北市第二選區（士林、大同）選區競爭激烈，初選結果今（20）日出爐，北市議員王世堅以41.97%險勝現任立委何志偉39.7%，將代表民進黨投入立委選戰，敢言說真話的王世堅有望重新回到立院。

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1960年1月1日出生的王世堅為228政治受難者後代，深根地方多年， 選民服務親力親為，擔任過北市第8、9、11至13屆議員，也曾在2005至2008年擔任過第6屆立委，2008年因為不敵對手周守訓而落選回鍋市議員。

王世堅不是以外表取勝的政治人物，常被戲稱台版「鬼娃恰吉」，但是他卻不以為意，他最為人津津樂道是敢言說真話，多次「逆風」批評民進黨內政策。回顧去年九合一地方大選期間，王世堅多次批評黨內政策，原要參選桃園市長的林智堅深陷論文抄襲風暴，時任黨主席蔡英文卻下令全黨挺林智堅，但是王世堅卻痛批「不要低估台灣人的智商」，引發綠營側翼圍剿。民進黨猛攻民進黨新竹市長候選人高虹安助理費爭議，王世堅卻再度「逆風」，直言高虹安很優秀，也因此被民進黨新竹市議員批評為「高虹安側翼」。

王世堅另一個外號為「扶龍王」，只要被他罵過的政治人物多能步步高升，包括馬英九、韓國瑜、柯文哲等，他在議會的誇張質詢風格、正直敢言形象，為他吸引大量跨黨派粉絲。

相較於其他政治人物愛發誓，卻無法兌現，王世堅則是願賭服輸，2008年立委選舉，身為候選人的王世堅以「八仙過海」描述國民黨提名北市8位立委候選人不會全當選，並以跳海打賭，選舉結果卻是國民黨候選人全當選，王世堅願賭服輸到騎水上摩托車到三芝海邊跳海。2012年，王世堅打賭馬英九總統不會連任，但最後馬英九順利連任，王世堅也到日本高空彈跳兌現承諾。

雖然王世堅問政有目共睹，但是偷吃女助理卻是他從政生涯難以抹滅的污點，王世堅2006與2014年被爆料帶同一個女姓上摩鐵，王世堅後來坦承外遇事件傷害了兩名女性，並向不離不棄的妻子道歉，感謝她一再原諒。

這次民進黨台北市第二選區初選，堪稱民進黨近年來最激烈初選，王世堅、何志偉兩人一度隔空交戰、黑函滿天飛，在何無緣挑戰連任後，依照民進黨慣例祝福王世堅，並強調一定會支持黨提名的候選人，也讓綠營鬆了一口氣，將迎戰藍營提名的候選人。

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