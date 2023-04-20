人物／敢言說真話、願賭服輸　王世堅阻何志偉立委連任路

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王世堅不是以外表取勝的政治人物，常被戲稱台版「鬼娃恰吉」，但是他卻不以為意，他最為人津津樂道是敢言說真話，多次「逆風」批評民進黨內政策。回顧去年九合一地方大選期間，王世堅多次批評黨內政策，原要參選桃園市長的林智堅深陷論文抄襲風暴，時任黨主席蔡英文卻下令全黨挺林智堅，但是王世堅卻痛批「不要低估台灣人的智商」，引發綠營側翼圍剿。民進黨猛攻民進黨新竹市長候選人高虹安助理費爭議，王世堅卻再度「逆風」，直言高虹安很優秀，也因此被民進黨新竹市議員批評為「高虹安側翼」。
王世堅另一個外號為「扶龍王」，只要被他罵過的政治人物多能步步高升，包括馬英九、韓國瑜、柯文哲等，他在議會的誇張質詢風格、正直敢言形象，為他吸引大量跨黨派粉絲。
相較於其他政治人物愛發誓，卻無法兌現，王世堅則是願賭服輸，2008年立委選舉，身為候選人的王世堅以「八仙過海」描述國民黨提名北市8位立委候選人不會全當選，並以跳海打賭，選舉結果卻是國民黨候選人全當選，王世堅願賭服輸到騎水上摩托車到三芝海邊跳海。2012年，王世堅打賭馬英九總統不會連任，但最後馬英九順利連任，王世堅也到日本高空彈跳兌現承諾。
雖然王世堅問政有目共睹，但是偷吃女助理卻是他從政生涯難以抹滅的污點，王世堅2006與2014年被爆料帶同一個女姓上摩鐵，王世堅後來坦承外遇事件傷害了兩名女性，並向不離不棄的妻子道歉，感謝她一再原諒。
這次民進黨台北市第二選區初選，堪稱民進黨近年來最激烈初選，王世堅、何志偉兩人一度隔空交戰、黑函滿天飛，在何無緣挑戰連任後，依照民進黨慣例祝福王世堅，並強調一定會支持黨提名的候選人，也讓綠營鬆了一口氣，將迎戰藍營提名的候選人。