來自賽夏山林的古老傳說　林務局推原住民生態繪本《苔蘚兄妹》

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新書發表會特別邀請長老根誌優，講述這個奇幻、冒險又動人的口傳故事，藉由長老深具魅力的敘述，帶領大家以苔蘚兄妹的視角步入森林，感受森林的空氣流動、潮濕溫暖的氛圍，也跟著賽夏少年忐忑不安地走進山林的考驗。根誌優表示，森林中不是會走動的才有生命，所看到的都有生命，不論是人、動物、植物，每個生命體都相互依賴、相互受惠。賽夏族的孩子，世代都要敬畏山林，尊重生命，要懂得如何共生、共存，永續山林，這也正是《苔蘚兄妹》所要傳達的精神。
林務局局長林華慶分享，《苔蘚兄妹》是林務局繼《樹上的魚》之後，第二本以原住民族傳說為題材，與種籽設計公司合作所出版的繪本，繪本不僅傳遞生物間互助的溫暖，也傳達生物多樣性保育概念，是從島嶼土壤萌發的最佳環境倫理教材。
林華慶說，《苔蘚兄妹》是個令人著迷的口傳故事，除可感受到生物間互助的溫暖，更讓大家知曉原以為微小、不起眼的苔蘚有如此多的隱藏功能，故事不但展現先民的生態智慧，更傳達友愛互助的內涵；林務局將繼續發掘更多適合以繪本呈現的生態故事，帶領大小朋友重拾人與自然原初的關係，學習與自然和諧相處之道。
今日的新書發表會，林務局也邀請為此書提供專業意見的顧問，包括國內少數研究苔蘚的特有生物研究保育中心主任楊嘉棟及協助進行繪本審查的委員們共襄盛舉，會後除將發送《苔蘚兄妹》繪本至全臺偏鄉國小，為了讓《苔蘚兄妹》這個故事能夠在賽夏族繼續流傳，特別增量致贈苗栗縣南庄鄉蓬萊、東河、南埔、田美、南庄國小，以及新竹縣五峰鄉五峰、桃山、花園、花園國小竹林分校等賽夏族地區國小，透過繪本，陪伴孩子們更瞭解祖先的傳統山林智慧，並以自身族群文化為傲。