台南自動化機械展盛大開幕 4/20至4/24展出

由工商時報主辦、南台灣年度規模最大的專業自動化機械展-「2023台南自動化機械暨智慧製造展」，4月20日至4月24日在歸仁區大臺南會展中心盛大舉行，超過200家廠商展出660格攤位，1樓滿館展出，是南部最具指標性的自動化機械展覽盛會。今(20)日下午舉行開幕典禮，由工商時報社長陳國瑋，經濟部工業局局長連錦漳、台南副市長葉澤山、台南經發局局長林榮川、台灣機械工業同業公會理事長魏燦文、台灣工具機暨零組件工業同業公會秘書長陳忠平、金屬工業研究發展中心董事長林仁益、大臺南會展中心董事長葉泰民等人剪綵揭幕。
記者林怡孜/台南報導
台南自動化機械暨智慧製造展辦理至今已30逾載，去年度衍生商機高達5億元。今年工具機廠商攤位占比達65%，展區聚焦智慧製造、自動化加工設備、CNC車床、精密儀器、工業機器人、機械手臂，以及精密刀具零配件等內容，一睹智慧化、自動化設備最新潮流與趨勢。此外，金屬工業研究發展中心將發表年度最新研發成果，提供產業技轉商機，精彩可期。今日也適逢「大臺南會展中心」啟用開幕滿1週年，展館特製「大臺南會展中心」外觀造型蛋糕，由與會嘉賓共切蛋糕，象徵「大臺南會展中心」邁向全新紀元，成為台南市的城市行銷第一站。
今年展區包括金屬加工機械、產業機械暨相關設備、自動化控制傳動暨檢測設備、智慧製造、五金工具暨零組件、倉儲/軟體等。聚焦智慧製造、自動化加工設備、CNC車床、精密儀器、工業機器人、機械手臂，以及精密刀具零配件等內容，帶動工業4.0，產業自動化設備引進與升級，一睹智慧化、自動化設備最新潮流與趨勢。尤其，現場數百台金屬加工機同台展出，加計其他機械手臂、產業機械及檢測儀器等精密設備，媲美南臺灣工具機展，是南部最具指標的自動化機械產業盛會。台南自動化機械展每日參觀時間為早上10點至下午5點，一般民眾可換證免費入場。參觀資訊可上官網cec.ctee.com.tw/ctms/ 或搜尋臉書「自動化機械展」查詢。