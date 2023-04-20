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Mercedes-Benz 入門陣列改款上市，A / B Class 售價 177 萬起！

▲ Mercedes-Benz 入門陣列改款上市，A / B Class 售價 177 萬起！
▲ Mercedes-Benz 入門陣列改款上市，A / B Class 售價 177 萬起！

2GameSome - 有車賞

豪華小型車家族發展至今，在 2022 年已達全年銷售佔比約30%，A-Class 及 B-Class 同時也佔據了其中的三成銷售量。A-Class 五門掀背與四門轎車作為豪華都會車型代表，與運動跑旅 B-Class 迎來全新改款進化，全車系導入 48V 高效輕油電系統，並採用新世代設計語彙、雙 10.25 吋高解析度數位儀表及中控觸控螢幕、最新世代 MBUX 多媒體系統、智慧駕駛輔助系統等配備，透過新穎科技提升都會生活的豪華質感。全新 A-Class 及 B-Class於今日正式上市，A 180 五門掀背 181 萬元起、A 180 四門轎車 183 萬元起；B 180 運動跑旅 177 萬元起。

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此次改款上市，台灣賓士同步引進全新 A 35 4MATIC 以及由 AMG「One Man, One Engine」打造的地表最強量產四缸 A 45 S 4MATIC+，以 421 hp 與 500 Nm 的驚人數據，創造 3.9 秒的零百加速成績，喚醒嗜速的靈魂。為突顯 AMG 獨特性能地位，本次改款更將車頭三芒星標改為 AMG 廠徽，A 45 S 4MTAIC+ 車型更加碼推出 AMG A 45 S Street Style Edition 套件，搭配專屬車身配色與空力套件組，強化外觀戰鬥氛圍。A 35 4MATIC 建議售價為 265 萬元起，A 45 S 4MATIC+ 則為 346 萬元起。

A-Class 與 B-Class 搭載 MBUX 2.0 多媒體系統，豪華數位體驗再進化。雙 10.25 吋高解析度配置大幅提升座艙科技氛圍，不僅數位儀表提供全新風格，導入OTA (Over-the-air) 更新功能後，中控觸控螢幕還能呈現期間限定的彩蛋圖像動畫，導航系統也將 Google POI 興趣點資訊一併整合，與提供 MBUX 擴增實境功能，透過「魚骨式箭頭」提示道路指引方向，使複雜的導航資訊變得更容易判讀。同為此次改款升級重點之一的無線 Apple CarPlay 與 Android Auto，資訊可滿版呈現於10.25 吋中控觸控螢幕，視覺與便利性皆獲得顯著提升。

作為賓士旗下數位品牌，「Mercedes me」致力將豪華數位體驗延伸至生活各個面向，只需申請一組 Mercedes me 帳號，便可解鎖賓士全方位數位體驗。「Mercedes me connect」APP與車輛配對後，除了能啟用無時效限制的「舒適套件」，遠端查詢車輛狀態，還能透過「遠端套件註」控制車輛功能，例如車輛「上鎖」或「解鎖」。「Mercedes me Store」線上商店也提供額外的數位增訂服務，例如「娛樂套件」可將你平時使用的音樂串流服務與 MBUX 多媒體系統整合 (更多 Mercedes me 數位增訂功服務，請參考附件二)。台灣賓士自主開發的「Mercedes-Benz Pass 賓士暢行」APP，則提供會員專屬的尊榮服務及專屬禮遇。

即便為品牌旗下小型車款，安全防護仍不容妥協，標準配置的智慧駕駛輔助系統，搭載齊全的主被動安全輔助科技，更優化部分輔助功能，例如車道維持輔助改以方向盤轉動修正行駛路徑，方向盤握環升級為電容式觸碰感應，可以觸摸方式喚醒方向盤手持偵測，提供更人性化的智慧駕駛使用感受，駕駛儀表同時提供車道虛擬化輔助顯示模式，同步提升安全及行車舒適性。

在動力科技方面，兩款車型皆導入最新 48V 高效輕油電系統，除了提供額外 14 匹馬力使起步時更為輕快順暢。在節能設定上也同步優化，如踩住煞車至低速時，系統將預先熄火，直到車輛完全靜止；在 ECO 模式下，高速行駛時鬆開油門踏板，車輛將關閉引擎，以滑行方式前進，精進油耗能源表現。歸功於48V 高效輕油電系統，怠速熄火系統的引擎啟閉變得更順暢，讓駕馭 A-Class 與 B-Class 的移動日常更為輕快與舒適。

在全新設計語彙下，擁有動感線條的 A-Class 全面標配 AMG Line 跑車化套件，不僅有空力套件加持，還配備鍍鉻單柵星芒型水箱護罩、AMG 新世代前保桿設計，還有顯眼的 power domes引擎蓋設計，為 A-Class 增添運動氣息。 B-Class 也換上新世代水箱護罩式樣與後保桿鍍鉻飾條設計，使外型更為簡約時尚。當選配「多光束智慧型 LED 頭燈」，A-Class 車型提供額外雙點式日行燈設計，銳利眼神更將成為街頭的目光焦點。

坐進車內，A-Class 在 AMG Line 跑車化套件的加持下，換上多功能 Nappa 真皮平底跑車方向盤與包覆性極佳的 ARTICO/MICROCUT 跑車型座椅。而 A-Class與 B-Class 兩款車型皆還提供全新內裝顏色滿足消費者個性化的需求。空間方面，重新設計中控台置物空間與手機無線充電放置區域，可讓乘客擁有更充裕的空間放置零錢、鑰匙或小皮夾等日常隨身小物，並新增前座置物區蓋板兼顧美觀。此外，B-Class 的後座空間還提供更彈性的運用，包含後座可前後滑移 14 公分及椅背多段傾斜調整功能，為後座乘客及行李廂置物空間帶來更為靈活的機能性。

在新世代改款中，A 35 4MATIC 於動力系統新增 48V 高效輕油電系統，使刁鑽的性能表現，能提供更均衡的能耗表現。搭載量產最強四缸渦輪引擎的 A 45 S 4MATIC+，除了僅需 3.9 秒的極致零百加速，更多樂趣來自於靈巧的車身軸距，搭配 AMG Performance 4MATIC+ 及 AMG 專屬跑車型懸吊系統，所帶來的頂級性能街車的操駕感受，加上 RACE START 起跑控制功能與 AMG Track Pace 賽道駕馭應用程式，讓熱血性能令人更加沸騰。此外，在豪華配備方面 A 45 S 4MATIC+ 更標配專屬豪華 PLUS 配備套件，讓性能操駕的同時，也能享受賓士的先進豪華科技。

而本次於外觀特別推出的 AMG Street Style Edition，除了改款後，車頭徽飾的 AMG 廠徽、全面使用黑色鍍鉻直瀑式水箱護罩與黑色鍍鉻排氣尾飾管，外裝更裝配進階 AMG 空力套件、MANUFAKTUR 特殊漆-消光深灰與專屬 AMG 賽道風格貼飾，內裝部分更安置了高性能賽車座椅搭配專屬橘色頭枕縫線與車縫線，佐以量產最強四缸引擎聲浪，發動瞬間隨即點燃街頭眾人激情。

Mercedes-Benz 簡易規格表

車型

A 180 五門掀背

A 180 四門轎車

B 180 運動跑旅

建議售價 (NTD)

1,810,000

1,830,000

1,770,000

引擎規格

1.4升直列四缸渦輪引擎 + 48V 高效輕油電 (M282M)

排氣量 (cc)

1,332

馬力 (hp/rpm)

136+14/5,500

扭力 (Nm/rpm)

230/1,660 ~ 3,000

零百加速 (sec)

9.2

9.3

9.4

極速 (km/h)

215

216

212

變速箱

DCT 雙離合器七速自手排變速箱

懸吊系統

車高降低舒適型懸吊

舒適型懸吊系統

Mercedes-AMG 簡易規格表

車型

A 35 4MATIC

A 45 S 4MATIC+

建議售價 (NTD)

2,650,000

3,460,000

引擎規格

2.0升直列四缸渦輪增壓引擎+ 48V高效輕油電系統 (M260)

2.0升直列四缸渦輪增壓引擎(M139)

排氣量 (cc)

1,991

1,991

馬力 (hp/rpm)

306+14/6,100

421/6,750

扭力 (Nm/rpm)

400/2,500 ~ 4,000

500/5,000 ~ 5,250

零百加速 (sec)

4.7

3.9

極速 (km/h)

250

270

變速箱

AMG SPEEDSHIFT DCT 雙離合器八速自手排跑車變速箱

懸吊系統

AMG 專屬跑車型懸吊系統

 

產品名稱

產品內容

出廠標配

舒適套件

  1. 保養提醒
  2. 事故救援及故障通報
  3. 緊急求助系統
  4. 遠端車輛狀態診斷
  5. 遠端查詢車輛狀態

遠端套件 (註：開通三年內免費，期滿可透過 Mercedes me Store 續訂)

  1. 停車搜尋
  2. 地理圍欄
  3. 遠端上鎖和解鎖
  4. 車輛追蹤
  5. 個人化設定
  6. 代客停車服務監控
  7. 遠端天窗與車窗啟閉
  8. 遠端聲光協尋

線上數位增訂

娛樂套件

  1. 收音機服務追蹤
  2. 音樂串流
  3. 收音機延伸資訊
  4. TuneIn網路廣播電台

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