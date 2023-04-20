▲ Mercedes-Benz 入門陣列改款上市，A / B Class 售價 177 萬起！

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A-Class 與 B-Class 搭載 MBUX 2.0 多媒體系統，豪華數位體驗再進化。雙 10.25 吋高解析度配置大幅提升座艙科技氛圍，不僅數位儀表提供全新風格，導入OTA (Over-the-air) 更新功能後，中控觸控螢幕還能呈現期間限定的彩蛋圖像動畫，導航系統也將 Google POI 興趣點資訊一併整合，與提供 MBUX 擴增實境功能，透過「魚骨式箭頭」提示道路指引方向，使複雜的導航資訊變得更容易判讀。同為此次改款升級重點之一的無線 Apple CarPlay 與 Android Auto，資訊可滿版呈現於10.25 吋中控觸控螢幕，視覺與便利性皆獲得顯著提升。
作為賓士旗下數位品牌，「Mercedes me」致力將豪華數位體驗延伸至生活各個面向，只需申請一組 Mercedes me 帳號，便可解鎖賓士全方位數位體驗。「Mercedes me connect」APP與車輛配對後，除了能啟用無時效限制的「舒適套件」，遠端查詢車輛狀態，還能透過「遠端套件註」控制車輛功能，例如車輛「上鎖」或「解鎖」。「Mercedes me Store」線上商店也提供額外的數位增訂服務，例如「娛樂套件」可將你平時使用的音樂串流服務與 MBUX 多媒體系統整合 (更多 Mercedes me 數位增訂功服務，請參考附件二)。台灣賓士自主開發的「Mercedes-Benz Pass 賓士暢行」APP，則提供會員專屬的尊榮服務及專屬禮遇。
即便為品牌旗下小型車款，安全防護仍不容妥協，標準配置的智慧駕駛輔助系統，搭載齊全的主被動安全輔助科技，更優化部分輔助功能，例如車道維持輔助改以方向盤轉動修正行駛路徑，方向盤握環升級為電容式觸碰感應，可以觸摸方式喚醒方向盤手持偵測，提供更人性化的智慧駕駛使用感受，駕駛儀表同時提供車道虛擬化輔助顯示模式，同步提升安全及行車舒適性。
在動力科技方面，兩款車型皆導入最新 48V 高效輕油電系統，除了提供額外 14 匹馬力使起步時更為輕快順暢。在節能設定上也同步優化，如踩住煞車至低速時，系統將預先熄火，直到車輛完全靜止；在 ECO 模式下，高速行駛時鬆開油門踏板，車輛將關閉引擎，以滑行方式前進，精進油耗能源表現。歸功於48V 高效輕油電系統，怠速熄火系統的引擎啟閉變得更順暢，讓駕馭 A-Class 與 B-Class 的移動日常更為輕快與舒適。
在全新設計語彙下，擁有動感線條的 A-Class 全面標配 AMG Line 跑車化套件，不僅有空力套件加持，還配備鍍鉻單柵星芒型水箱護罩、AMG 新世代前保桿設計，還有顯眼的 power domes引擎蓋設計，為 A-Class 增添運動氣息。 B-Class 也換上新世代水箱護罩式樣與後保桿鍍鉻飾條設計，使外型更為簡約時尚。當選配「多光束智慧型 LED 頭燈」，A-Class 車型提供額外雙點式日行燈設計，銳利眼神更將成為街頭的目光焦點。
坐進車內，A-Class 在 AMG Line 跑車化套件的加持下，換上多功能 Nappa 真皮平底跑車方向盤與包覆性極佳的 ARTICO/MICROCUT 跑車型座椅。而 A-Class與 B-Class 兩款車型皆還提供全新內裝顏色滿足消費者個性化的需求。空間方面，重新設計中控台置物空間與手機無線充電放置區域，可讓乘客擁有更充裕的空間放置零錢、鑰匙或小皮夾等日常隨身小物，並新增前座置物區蓋板兼顧美觀。此外，B-Class 的後座空間還提供更彈性的運用，包含後座可前後滑移 14 公分及椅背多段傾斜調整功能，為後座乘客及行李廂置物空間帶來更為靈活的機能性。
在新世代改款中，A 35 4MATIC 於動力系統新增 48V 高效輕油電系統，使刁鑽的性能表現，能提供更均衡的能耗表現。搭載量產最強四缸渦輪引擎的 A 45 S 4MATIC+，除了僅需 3.9 秒的極致零百加速，更多樂趣來自於靈巧的車身軸距，搭配 AMG Performance 4MATIC+ 及 AMG 專屬跑車型懸吊系統，所帶來的頂級性能街車的操駕感受，加上 RACE START 起跑控制功能與 AMG Track Pace 賽道駕馭應用程式，讓熱血性能令人更加沸騰。此外，在豪華配備方面 A 45 S 4MATIC+ 更標配專屬豪華 PLUS 配備套件，讓性能操駕的同時，也能享受賓士的先進豪華科技。
而本次於外觀特別推出的 AMG Street Style Edition，除了改款後，車頭徽飾的 AMG 廠徽、全面使用黑色鍍鉻直瀑式水箱護罩與黑色鍍鉻排氣尾飾管，外裝更裝配進階 AMG 空力套件、MANUFAKTUR 特殊漆-消光深灰與專屬 AMG 賽道風格貼飾，內裝部分更安置了高性能賽車座椅搭配專屬橘色頭枕縫線與車縫線，佐以量產最強四缸引擎聲浪，發動瞬間隨即點燃街頭眾人激情。
Mercedes-Benz 簡易規格表
車型
A 180 五門掀背
A 180 四門轎車
B 180 運動跑旅
建議售價 (NTD)
1,810,000
1,830,000
1,770,000
引擎規格
1.4升直列四缸渦輪引擎 + 48V 高效輕油電 (M282M)
排氣量 (cc)
1,332
馬力 (hp/rpm)
136+14/5,500
扭力 (Nm/rpm)
230/1,660 ~ 3,000
零百加速 (sec)
9.2
9.3
9.4
極速 (km/h)
215
216
212
變速箱
DCT 雙離合器七速自手排變速箱
懸吊系統
車高降低舒適型懸吊
舒適型懸吊系統
Mercedes-AMG 簡易規格表
車型
A 35 4MATIC
A 45 S 4MATIC+
建議售價 (NTD)
2,650,000
3,460,000
引擎規格
2.0升直列四缸渦輪增壓引擎+ 48V高效輕油電系統 (M260)
2.0升直列四缸渦輪增壓引擎(M139)
排氣量 (cc)
1,991
1,991
馬力 (hp/rpm)
306+14/6,100
421/6,750
扭力 (Nm/rpm)
400/2,500 ~ 4,000
500/5,000 ~ 5,250
零百加速 (sec)
4.7
3.9
極速 (km/h)
250
270
變速箱
AMG SPEEDSHIFT DCT 雙離合器八速自手排跑車變速箱
懸吊系統
AMG 專屬跑車型懸吊系統
產品名稱
產品內容
出廠標配
舒適套件
遠端套件 (註：開通三年內免費，期滿可透過 Mercedes me Store 續訂)
線上數位增訂
娛樂套件