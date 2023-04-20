陶晶瑩想讓荳荳參賽《音樂主理人》！下秒被選手震懾：第十季再來
籌劃兩年，總製作經費超過五千萬的音樂選秀實境節目《MUSIC MAKER音樂主理人》，邀請到強棒陶晶瑩擔任主持，搭配外景主持人邱宇辰，要在今年夏天帶給觀眾全新的音樂饗宴。 陶晶瑩在《MUSIC MAKER音樂主理人》12日記者會上受訪時表示，當初接到節目主持邀請時，覺得節目的設計實在太特別了，本想「自肥」的讓女兒荳荳報名參賽，但在第一次進棚錄影，看到這些有豐富製作經驗與演唱魅力的選手表演後，那感受真的是「被震懾」，陶晶瑩笑說，以荳荳目前的實力，大概要等到第十季才能來報名參賽吧！
記者賴禹妡/台北報導
提到《MUSIC MAKER音樂主理人》的選手們，陶晶瑩以「猛獸、豺狼虎豹」來形容，提及當初接下主持棒的時候，真的以為只是一個賽制比較特別的節目而已，結果第一組選手上場表演，現場就被他們的創作能量、爆發力、創意給驚艷到，都不知道這些選手是怎麼想到可以有這樣的呈現方式。陶晶瑩說，第一組表演完的當下，真的完美的差點講評不出來。不過看了這麼多優秀的選手的作品，也讓陶晶瑩的唱片發行夢再度燃燒，表示，有適當的機會好的作品，就會考慮來製作專輯。
《MUSIC MAKER音樂主理人》冠軍將入主由五百萬基金成立的音樂廠牌擔任主理人，主導未來創作及經營。冠軍將從該品牌的創立籌畫開始參與，因此，冠軍不只是要會演唱，還要會創作，更要有舞台、視覺設計等整體包裝的能力，可謂是全方位的音樂人才。13集精彩節目內容將於6月初於霹靂電視台、東風衛視台播出，邀請大家一起參與新音樂廠牌主理人的誕生。